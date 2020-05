LOT Cargo wykona we wtorek pierwszy z trzech lotów medical cargo do Wuhan

LOT Cargo wykona we wtorek 12 maja pierwszy z trzech rejsów medical cargo zaplanowanych do Wuhan - poinformowało we wtorek PAP biuro prasowe Polskich Linii Lotniczych LOT.

Dodano, że operacja ma na celu transport do Polski materiałów ochronnych i sprzętu medycznego z największego ośrodka produkcyjnego w Chinach.

LOT poinformował, że każdy nowy kierunek na mapie połączeń LOT Cargo jest szczegółowo analizowany pod względem operacyjnym i realizowany z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa.

"Podczas wszystkich rejsów w ramach operacji #CARGOdlaPolski obowiązują specjalne procedury w tym zakresie - załogi obsługujące transporty z Chin nie opuszczają pokładu samolotów podczas załadunku, zaś samoloty są dezynfekowane po każdym powrocie do kraju" - napisano w przesłanym PAP komunikacie.