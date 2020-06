LOT na wakacje uruchomi 130 połączeń do 36 europejskich kurortów

Polskie Linie Lotnicze LOT uruchomią 130 połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów z dziesięciu krajowych portów lotniczych w ramach letniej siatki połączeń - poinformował w środę LOT. Podróżni do tych miejsc będą mogli polecieć w lipcu i sierpniu.

"Pod hasłem #LOTnaWakacje Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły letnią siatkę połączeń. W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli udać się na urlop do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych" - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak podał LOT, od 3 lipca będzie można polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę.

"Jak co roku polski przewoźnik wychodzi naprzeciw wakacyjnym planom Polaków i uruchamia 130 nowych połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich lokalizacji urlopowych. Wszystkie rejsy są bezpośrednie i dostępne z lotnisk w całej Polsce" - czytamy.

LOT przekazał, że wakacyjna siatka przewoźnika rozszerza dotychczasowy rozkład połączeń krajowych oraz rejsów międzynarodowych średniego i dalekiego zasięgu.

"Bezpośrednie połączenia wakacyjne LOT-u oferowane będą zarówno z lotnisk obsługujących dotychczas wznowione rejsy międzynarodowe, czyli z Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina i Rzeszowa, jak i z trzech nowych portów lotniczych - Bydgoszczy, Katowic i Lublina" - podał LOT.

Jak podał przewoźnik z Warszawy pasażerowie będą mogli polecieć m.in. na Palma de Mallorca, Kalamatę, do Rzymu-Fiumicino, Alicante, Malagi, Aten, Barcelony, Burgas, Chanii, Katanii, Dubrownika, Heraklionu, Larnaki, Nicei, Rimini, Salonik, Splitu, Tbilisi, Podgoricy, Warny, Wenecji, Zadaru, na Maltę, Sardynię oraz na wyspy Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos.

Jeśli chodzi o porty regionalne, to z Bydgoszczy pasażerowie polecą do Zadaru i na wyspę Zakynthos; z Gdańska do Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu; z Katowic-Pyrzowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy Kos, Rodos oraz Zakynthos; z Krakowa do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy Santorini, Korfu, Zakynthos; z Lublina do Splitu i na wyspę Korfu; z Poznania do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Spilitu, Palma de Mallorca, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Zakynthos i Korfu; z Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas; ze Szczecina do Zadaru; z Wrocławia do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, Dubrownika oraz na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.

"Połączenia oferowane w ramach akcji #LOTnaWakacje to miejsca o stabilnej sytuacji epidemicznej i jednocześnie otwarte na turystów przyjeżdżających zza granicy. Poza Czarnogórą i Cyprem, gdzie wjazd warunkowany jest negatywnym wynikiem testu na koronawirusa, pozostałe kraje zniosły obostrzenia związane z badaniami podróżnych czy kwarantanną. Te zasady mogą się jednak zmieniać. Dlatego przed udaniem się w podróż zachęcamy do śledzenia bieżących regulacji epidemicznych obowiązujących w kraju, w którym planujemy spędzić urlop" - powiedział cytowany w komunikacie prezes PLL LOT Rafał Milczarski.

LOT podkreśla, że nowa siatka wakacyjnych połączeń to także pewne zmiany w ramach obsługi pasażerów. Oznacza to, że od 1 lipca zniesiony zostaje dystans przestrzenny w postaci tzw. szachownicy, a w sprzedaży dostępne będą wszystkie miejsca znajdujące się w samolocie. Ponadto, na rejsach wakacyjnych obowiązują standardowe warunki przewozu bagażu podręcznego - na pokład można zabrać bagaż o wadze do 8 kg i wymiarach 55x40x23 cm a dodatkowo np.: wózek lub akcesoria dla dzieci, parasolkę, torbę na laptopa czy małą torebkę lub saszetkę na ramię. W ramach serwisu bezpłatnego pasażerowie otrzymają przekąskę słodką lub słoną i butelkę wody. Wróci serwis sprzedaży pokładowej Shop&More i SkyBar (przekąski, napoje, alkohol), dostępne na żądanie i z zachowaniem zasady dokonywania płatności jedynie za pomocą kart.

LOT zastąpił tradycyjne papierowe wydania gazet i magazynów, prasą elektroniczną. Od 1 czerwca każdy z pasażerów może bezpłatnie pobrać ulubione tytuły bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne na 36 godzin przed wylotem i do 6 godzin po wylądowaniu. W ofercie dostępnych jest ponad 1000 tytułów.

"Jednocześnie zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT pasażerowie nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu i zachowania wyznaczonych odstępów w czasie odprawy. W samolotach dostępne są środki dezynfekujące do użytku podróżnych. Podczas lotu personel, wyposażony w odpowiednie środki ochronne, przeprowadzi serwis pokładowy z zachowaniem zasady ograniczonego kontaktu pomiędzy obsługą a pasażerami" - czytamy.

Pełna oferta lotów wakacyjnych dostępna będzie od 24 czerwca we wszystkich systemach rezerwacyjnych, w tym także na stronie LOT.com. Tam też się znajdują bieżące informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i serwisu dostępnego na pokładach samolotów LOT-u.