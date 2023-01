LOT o problemach FAA: rejsy z Polski do USA w środę mają być zrealizowane zgodnie z planem

Planowane na środę loty PLL LOT na trasie Polska - Stany Zjednoczone mają się odbyć zgodnie z planem; w drodze do USA jest samolot z Warszawy do Miami - poinformował PAP rzecznik spółki Krzysztof Moczulski odnosząc się do technicznych problemów amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA).

Agencja Reutera podała, że amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) poinformowała w środę, iż na jej operacje miały wpływ problemy z systemami, ale stara się je ponownie załadować.

Według agencji Associated Press problem techniczny w FAA spowodował opóźnienia ponad 500 lotów na terenie całych Stanów Zjednoczonych.

"Nasz samolot do Miami jest w drodze. Planowane na dzisiaj operacje do Stanów Zjednoczonych mają się odbyć zgodnie z planem. O ewentualnych zmianach będziemy informować naszych pasażerów" - powiedział rzecznik LOT Krzysztof Moczulski.

Zgodnie z rozkładem na środę zaplanowany jest rejs LOT-u z Warszawy do Chicago o godz. 16.40 oraz do Nowego Jorku na lotnisko JFK o godz. 16.50.

Do godz. 9.30 rano czasu wschodniego (EST) (15.30 w Polsce) w USA wstrzymano wszystkie odloty. Według danych strony FlightAware.com liczba opóźnionych lotów wewnętrznych i zewnętrznych w USA wynosi ponad 3,5 tys.

Associated Press poinformowała wcześniej w środę o problemie technicznym w Federalnej Administracji Lotnictwa, który spowodował opóźnienia lotów w całym kraju. "FAA pracuje nad przywróceniem systemu powiadamiania o lotach. Przeprowadzamy ostateczne kontrole i ponownie ładujemy system" - poinformowała wówczas agencja w poście na Twitterze.

