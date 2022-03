LOT obniża ceny biletów dla pasażerów z Ukrainy

PLL LOT obniża ceny biletów dla dorosłych pasażerów z Ukrainy - poinformował narodowy przewoźnik. Dodał, że oferta dotyczy podróży z Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji i będzie ważna do 31 maja br.

"Informujemy naszych pasażerów z Ukrainy o dedykowanej ofercie obejmującej niższe ceny biletów oraz elastyczne zasady zwrotu i wprowadzania zmian. Oferta dotyczy podróży z Polski, Rumunii, Węgier i Słowacji od 25 lutego do 31 maja, dostępna jest w Contact Center i biurach lotniskowych PLL LOT" - przekazał na Twitterze narodowy przewoźnik.

Podał, że dla dorosłych pasażerów rabat wyniesie 30 proc., dla dzieci 50 proc., oraz 99 proc. zniżki dla niemowlęcia na kolanach osoby dorosłej.

Ponadto ukraińscy pasażerowie będą mogli bezpłatnie zmienić rezerwację, nawet w przypadku niestawienia się na lot, będą mieli możliwość zwrotu za potrąceniem biletów dotąd niezwracalnych oraz możliwość dodania dodatkowej sztuki bagażu w ramach limitu bagażowego (23 kg) do wykupionego biletu w taryfie bez bagażu - podał PLL LOT.

Straż Graniczna podała w poniedziałek, że od początku agresji Rosji na Ukrainę do Polski uciekło 1 067 000 osób. 90 procent z nich to obywatele Ukrainy, a pozostałe 10 proc. to obywatele państw całego świata, około 100 różnych narodowości.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl