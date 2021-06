LOT od 18 czerwca br. powróci na trasę Warszawa - Luksemburg

PLL LOT od 18 czerwca br. wznowi rejsy między Warszawą a Luksemburgiem - poinformował we wtorek przewoźnik.

"Już 18.06 do rozkładu wraca połączenie pomiędzy warszawskim Lotniskiem Chopina a Luxembourg Airport" - napisał przewoźnik na Twitterze.

Jak podał przewoźnik, od 18 czerwca do 9 lipca rejsy z Warszawy do Luksemburga będą odbywały się w piątki o godz. 17.20 (lądowanie o godz. 19.25 czasu lokalnego), a od 21 czerwca do 12 lipca w poniedziałki - wylot o 8. rano, a lądowanie o 10.05.

Z kolei z Luksemburga samoloty będą wylatywać w tym samych terminach w piątki o godz. 20.00 (lądowanie w Warszawie o godz. 21.55) oraz w poniedziałki o 10.45 i lądować na Lotnisku Chopina o 12.40.

Także od 18 czerwca LOT wznowi rejsy na niedawno otwarte lotnisko Berlin Brandenburg Airport. Z kolei od 11 czerwca narodowy przewoźnik powróci na trasę Warszawa-Bejrut.

W poniedziałek LOT powrócił na trasę z Rzeszowa do Newark w Stanach Zjednoczonych, gdzie loty na tym kierunku będą się odbywały raz w tygodniu.

Według danych Urzędu Lotnictwa Cywilnego PLL LOT w 2020 r. przewiózł prawie 3,6 mln podróżnych, wobec prawie 11,8 mln w roku poprzednim.

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.

