LOT od czerwca 2020 r. będzie latać do włoskiego Rimini i Chanii na Krecie

PLL LOT od czerwca 2020 r. będzie latać do Rimini we Włoszech i do Chanii na greckiej Krecie - poinformowała w środę spółka. Połączenia będą sezonowe, raz w tygodniu w soboty, do końca września 2020 r.

"Nowe połączenia do Włoch i na Kretę będą realizowane sezonowo raz w tygodniu od czerwca do końca września 2020 roku" - poinformował LOT w komunikacie.

Rejsy zaczną być realizowane od 6 czerwca, samolotami z rodziny Boeing 737. Samoloty z Warszawy do Rimini będą startować w soboty o 14.05 z lądowaniem o 16.05. W drodze powrotnej rejsy zaplanowano na 16.55 z lądowaniem na Lotnisku Chopina o godz. 18.55. Do Chanii LOT będzie startował w soboty o godz. 12.55 z lądowaniem o 16.55, rejs powrotny zaplanowano na 18.00 z lądowaniem w Warszawie o 20.00.

Spółka przypomniała, że w nadchodzącym sezonie letnim oprócz połączeń do Rimini i na Kretę, 7 czerwca 2020 r. jej samoloty polecą z Warszawy do położonej nad północnym Adriatykiem Rijeki, a kilka dni później - 13 czerwca - przewoźnik po raz pierwszy wystartuje z Warszawy do stolicy Albanii - Tirany. Ponadto, w szczycie sezonu LOT będzie wykonywał połączenia z Polski do pięciu miast w Chorwacji. Oprócz Rijeki, także do Splitu, Zadaru, Dubrownika (z Warszawy i Krakowa) i do Zagrzebia. W nadchodzącym sezonie letnim LOT zaoferuje ponad 110 połączeń na całym świecie.

LOT od 15 stycznia 2020 r. LOT zainauguruje bezpośrednie rejsy do Pekinu-Daxing.

W 2018 r. LOT przewiózł na pokładach swoich samolotów ponad 8,9 mln pasażerów, czyli o 2 mln więcej niż w roku poprzednim. W tym roku przewoźnik planuje przekroczyć próg 10 mln osób.