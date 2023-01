LOT oferuje promocyjną sprzedaż biletów na loty od 1 lutego do 31 maja br.

PLL LOT uruchomiły promocyjną sprzedaż biletów na rejsy krajowe i europejskie; podróż musi się odbyć od 1 lutego do 31 maja 2023; taniej będzie można udać się m.in. do Barcelony, Paryża czy Londynu - poinformował przewoźnik. Latem LOT poleci z Radomia do Prewezy oraz Tirany.

Jak poinformował narodowy przewoźnik, w ramach noworocznej promocji pasażerowie mogą kupić bilety na rejsy krajowe od 99 zł w jedną stronę, a na loty europejskie od 199 zł w obie strony.

Warunkiem jest kupno biletu od 11 do 18 stycznia 2023 r. na loty odbywające się od 1 lutego do 31 maja 2023 (z wyłączeniem okresu 6.04 - 12.04.2023 oraz 28.04 - 7.05.2023).

Spółka poinformowała, że pasażerowie będą mogli taniej polecieć m.in. do Barcelony, Paryża, Stambułu, Londynu czy Los Angeles i Miami. Z kolei na przełomie marca i kwietnia będzie można wybrać się do Tokio dreamlinerem LOT-u od 3499 zł.

LOT przekazał jednocześnie, że w letnim rozkładzie połączeń znalazły się te z Radomia do Prewezy w Grecji oraz albańskiej Tirany. Nowe połączenia będą wykonywane od połowy czerwca do połowy września.

Do greckiego miasta pasażerowie będą mogli udać się raz w tygodniu, w piątki. Boeing 737 wystartuje z portu Warszawa-Radom o godzinie 7.20. Rejs potrwa nieco ponad 2 godziny. Loty powrotne z Prewezy również będą odbywać się w piątki - o godzinie 11.20.

Z kolei w niedzielne poranki pasażerowie będą mogli polecieć z Radomia do stolicy Albanii. Lot do Tirany rozpocznie się o godzinie 7.50 i potrwa niecałe dwie godziny. W stronę powrotną Boeing 737 wystartuje w niedziele o 10.40.

Polskie Linie Lotnicze LOT istnieją od 1929 r. Polski przewoźnik jest 12 najstarszą linią lotniczą na świecie, będąc jedną z najbardziej międzynarodowych i rozpoznawalnych polskich marek. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Chinach, Japonii i Korei Południowej. Połączenia dalekiego zasięgu obsługuje Boeingami 787 Dreamliner.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce. Drugim akcjonariuszem z 30,7 proc. jest Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl