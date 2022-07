LOT oraz Embraer przedłużają i rozszerzają umowę dot. obsługi samolotów typu embraer

Polskie Linie Lotnicze LOT i brazylijski Embraer odnawiają i rozszerzają program dotyczący obsługi samolotów typu embraer w barwach LOT-u - poinformował we wtorek narodowy przewoźnik. Umowa obejmie łącznie 44 samoloty LOT-u i ponad 300 podzespołów.

Polskie Linie Lotnicze LOT były pierwszym przewoźnikiem, który wprowadził do swojej floty serię "E-Jetów", produkowaną przez brazylijskiego Embraera. Obecnie LOT jest jedyną linią lotniczą, która obsługuje wszystkie cztery warianty tych maszyn: 21 Embraerów 170 i 175 oraz 23 Embraery 190 i 195.

"PLL LOT i Embraer odnawiają i rozszerzają program zarządzania samolotami i komponentami (tzw. pool) obejmujący flotę embraerów LOT-u. Umowa na wsparcie obejmie łącznie 44 samoloty LOT-u i ponad 300 podzespołów" - poinformowała we wtorkowej informacji prasowej spółka. Jak dodano, informację o rozszerzeniu umowy ogłoszono podczas odbywających się w Wielkiej Brytanii Farnborough International Airshow 2022.

Spółka przypomniała, że LOT pierwszą umowę tzw. poolową podpisał z Embraerem w 2012 r. "Program ten był kluczowy dla zwiększenia dostępności floty LOT-u, gwarantując wydajność i konkurencyjne warunki, pozwalając LOT-owi skupić się na codziennej obsłudze samolotów. Rozszerzenie tej umowy wpisuje się w strategię rozwoju floty LOT-u. Elastyczność i prawdziwe partnerstwo to podstawa naszej wieloletniej współpracy z Embraerem" - powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu ds. operacyjnych PLL LOT Maciej Wilk.

Prezes i dyrektor generalny Embraer Services & Support Johann Bordais wskazał, że "najlepszym docenieniem usług posprzedażowych zapewnianych przez Embraera jest odnowienie i rozszerzenie istniejącego kontraktu na obsługę floty klienta". Jak dodał, "pool" "jest integralną częścią strategii rozwoju usług i wsparcia Embraer".

LOT przypomniał, że program poolowy Embraera został wdrożony, by umożliwić liniom lotniczym zminimalizowanie początkowych inwestycji w materiały o wysokiej wartości podlegające naprawie i wymianom. Umowa pozwala także na wykorzystanie wiedzy technicznej Embraera i sieci dostawców dla komponentów. Rezultatem dla przewoźników są oszczędności na kosztach napraw i utrzymania sprzętu oraz redukcja powierzchni magazynowej przy jednoczesnym zapewnieniu gwarantowanego poziomu efektywności floty.

Jak podał brazylijski producent, Embraer Pool Program wspiera ponad 50 linii lotniczych na całym świecie. Embraer przypomniał w informacji prasowej, że LOT był pierwszym klientem programu E-Jets, a Embraer 170 wszedł do eksploatacji w 2004 roku.

Embraer 195 jest największym z rodziny samolotów, odrzutowiec zabiera na pokład do 112 pasażerów. Samoloty E190 ma na pokładzie 106 foteli; odrzutowce wyposażone są w silniki General Electric CF34, które charakteryzują się obniżoną emisją CO2. Embraer 175 na pokład może zabrać do 82 pasażerów, a Embraerem 170 może podróżować do 76 pasażerów.

LOT posiada jedną z najmłodszych flot w Europie i jako pierwsza linia lotnicza w Europie obsługiwała Boeingiem 787 Dreamliner wszystkie rejsy długodystansowe.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,3 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl