LOT: pierwszy specjalny rejs z Polakami chcącymi wrócić do kraju - z Londynu-Heathrow

Z Londynu-Heathrow w niedzielę odbędzie się pierwszy rejs z Polakami w ramach operacja #LOTdoDomu zorganizowanej przez PLL LOT oraz rząd - poinformował w sobotę PAP p.o. rzecznika spółki Michał Czernicki. Samolot ma wylądować w Warszawie około godz. 13.

W sobotę wieczorem na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział operację #LOTdoDomu. Prezes LOT zapewnił, że Polacy chcący wrócić do kraju będą po godz. 22 mogli skorzystać ze stron internetowych: lotdodomu.pl lub lotdodomu.com.

"Polski przewoźnik razem z rządem polskim rozpoczyna operację #LOTdoDomu, skierowaną w pierwszej kolejności do obywateli Polski, którzy pozostają poza granicami kraju i ze względu na znaczną odległość nie są w stanie przekroczyć granicy Polski drogą lądową. Dzięki wsparciu polskiego rządu otrzymają możliwość powrotu do kraju drogą lotniczą" - poinformowała w sobotnim komunikacie spółka.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, wprowadza się zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

LOT zawiesił wszystkie połączenia od 15 do 28 marca br. włącznie.

Spółka przekazała, że by pomóc powrócić do kraju obywatelom polskim znajdującym się poza jego granicami, rząd we współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT rozpoczyna operację #LOTdoDomu.

"Mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty wykonujące wcześniej zaplanowane loty czarterowe z Polakami oraz uprawnionymi do tego cudzoziemcami, czyli małżonkami obywateli polskich, dziećmi obywateli polskich, osobami posiadającymi Kartę Polaka i osobami posiadającymi prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę" - poinformowano.

P.o. rzecznika LOT przekazał PAP, że pierwszym rejsem zabierającym Polaków do domu będzie niedzielny rejs z Londyn-Heathrow.

"Pierwszy specjalny rejs odbędzie się z Londyn-Heathrow. Wykona go Boeingiem 787 Dreamliner, który na Lotnisku Chopina ma wylądować o 12.55" - powiedział Czernicki.

Oprócz Wielkiej Brytanii, rejsy specjalne mają się odbyć także z Irlandii, Cypru, Malty oraz Stanów Zjednoczonych. Osoby znajdujące się w miejscach niewymienionych powyżej także będą mogły skorzystać z pomocy polskiego przewoźnika.

"Wszyscy Polacy, którzy będą chcieli powrócić do kraju, a także uprawnieni do tego cudzoziemcy będą mogli zgłaszać zapotrzebowanie na przelot za pośrednictwem platformy internetowej LOT-u dostępnej pod adresem https://LOTdoDomu.com. Zakup biletu jest możliwy przez stronę www.lot.com." - czytamy w komunikacie.

Przewoźnik zapewnia, że na bieżąco będzie analizował liczbę potrzebujących z danego kraju, a także możliwości organizacji lotu.

Jak przekazała spółka, za powrót do Polski specjalnymi lotami organizowanym przez LOT podróżujący zapłacą zryczałtowaną stawkę.

"Jej wysokość będzie zależała od kierunku, z którego realizowany będzie przelot: 400 - 800 zł w granicach Europy i 1600 - 2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaci polski rząd" - czytamy

Spółka przekazała, że w ramach operacji #LOTdoDomu, przewoźnik zorganizuje specjalne loty czarterowe w różne regiony świata, aby zabrać naszych rodaków do domu.

Jak przekazał LOT w komunikacie, mimo zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych, do Polski wpuszczone zostaną wszystkie samoloty wykonujące wcześniej zaplanowane loty czarterowe z Polakami oraz uprawnionymi do tego cudzoziemcami, czyli małżonkami obywateli polskich, dziećmi obywateli polskich, osobami posiadającymi Kartę Polaka i osobami posiadającymi prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę.

"Jeśli ktoś poleciał siedem dni temu np. do Cancun w Meksyku naszym czarterem, i ma zaplanowany powrót za siedem dni, to zgodnie z rozkładem wróci do Polski" - wyjaśnił Czernicki.

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie od soboty stanu zagrożenia epidemicznego w związku z szerzącym się w kraju i Europie wirusem SARS-CoV-2. Zostaną przywrócone kontrole na wszystkich polskich granicach, dla cudzoziemców będą one zamknięte z odstępstwami dla osób, które w Polsce przebywają legalnie.

Osoby przekraczające granice zostaną skierowane na 14 dniową kwarantannę.