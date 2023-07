LOT, Poczta i CPK mogłyby trafić na giełdę. Ale Warszawa czeka na Maspex

Zapytaliśmy Marka Dietla o plany i wyniki Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uzyskaliśmy wiele ciekawych informacji. Z prezesem GPW rozmawiał redaktor naczelny WNP.PL Rafał Kerger.

- Warto zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej większość potencjalnych nadużyć na rynku kapitałowym zgłaszają firmy inwestycyjne (biura maklerskie). W Polsce ich udział w zgłoszeniach to poniżej 10 procent. Gdyby maklerzy byli choć w części tak aktywni jak my, to byśmy mieli jeszcze lepiej działający rynek - zauważa prezes GPW w rozmowie z WNP.PL.



W Polsce jest niewiele przedsiębiorstw, które wciąż mogą być sprywatyzowane. Można sobie wyobrazić głęboką restrukturyzację Poczty Polskiej. Ciekawe spółki to byłyby też LOT i Centralny Port Komunikacyjny. (...) Dla nas wyzwaniem jest, żeby firmy jak Maspex, były na giełdzie - dodaje Marek Dietl.

Zdecydowana większość akcjonariuszy GPW oczekuje stabilnego strumienia dywidendowego. Chcemy utrzymać status spółki dywidendowej w nadchodzących latach, co wpisaliśmy w naszą strategię na lata 2023-2027 - mówi także prezes giełdy Rafałowi Kergerowi.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie współpracuje z ukraińską Komisją Nadzoru Finansowego i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w celu opracowania docelowego modelu rozwoju rynku kapitałowego na Ukrainie. Konsoliduje też już w sprawozdaniach wyniki kupionej armeńskiej giełdy AMX, gdzie wdraża restrukturyzację.

Czy uważa się pan za liberała?

- Jestem zwolennikiem wolnego rynku i podzielam przekonanie, że rola państwa powinna ograniczać się głównie do korygowania sytuacji, w których rynek nie działa efektywnie. Wierzę w moc wolnego rynku jako siły napędowej gospodarki, umożliwiającej rozwój przedsiębiorczości i tworzenie innowacji.

Wolny rynek nie rozwiąże wszystkich problemów

Wolny rynek nie jest jednak rozwiązaniem na wszystkie problemy i zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest działanie państwa w celu zapobiegania np. monopolizacji. Wolny rynek, podobnie jak demokracja, ma swoje wady, ale nie ma lepszego systemu gospodarczego.

Cieszę się, że giełda może stanowić przestrzeń dla wolnego handlu, gdzie ceny zależą wyłącznie od podaży i popytu. Nawet tak efektywny rynek wymaga regulacji i nadzoru państwa. Ważne jest jednak, aby nie ingerować w istotę swobody decydowania i działania, tylko korygować próby nadużyć wolności.

Cechą systemu wolnorynkowego jest jego stałe doskonalenie, które można porównać do ewolucji ekosystemów. Niedoskonałe rozwiązania są z czasem eliminowane, w ich miejsce pojawiają się lepsze, które są dalej doskonalone. Wybitny "badacz klasy próżniaczej" Thorstein Veblen postulował pod koniec XIX wieku, by nauki ekonomiczne zaczerpnęły z teorii Darwina. Takie były czasy - uważano, że wszystko da się wyjaśnić, wykorzystując dorobek Newtona i Darwina. Wiemy, że była to naiwność. Nawet w fizyce szybko okazało się, że do opisu zachowania cząstek elementarnych (np. elektronów) potrzeba fizyki kwantowej.

Przejęcie do ekonomii praw Newtona czy teorii Darwina jest bezzasadne lub stanowi zbytnie uproszczenie. "Gołym okiem" widać, że systemy wolnorynkowe cały czas się doskonalą, a mimo to do ideału im jeszcze sporo brakuje. Wszystkie próby rewolucyjnego dojścia do ideału skończyły się spektakularnym fiaskiem. Dobrze działający układ instytucjonalny czy system ekonomiczno-społeczny wypracowuje się przez pokolenia. Polska jest na dobrej drodze, ważne, byśmy nie stracili genu wolności, w tym wolności gospodarczej.

Niektóre państwa dążą do większej kontroli nad gospodarką. Polska też nią ręcznie steruje, panu się to podoba?

- Ekonomiści nie mają jednoznacznej opinii o optymalnym zaangażowaniu państwa w gospodarkę. Zwykle jest tak, że jak wszystko idzie dobrze, to wychwalamy nasze talenty i przedsiębiorczość, a jak mechanizmy rynkowe zawiodą, to mamy pretensje do państwa. Zobaczmy to na przykładzie rynku kapitałowego.

Inwestor uzyskuje przez parę lat zwrot z portfela inwestycji powyżej rynku. Jest z siebie bardzo dumny. Wychwala też wolny rynek. Gdy wyniki się pogorszą, niewielu z nas zaczyna od dokładnej analizy, czy przypadkiem nie wzięliśmy zbyt dużego ryzyka. Niemalże odruchowo szukamy usprawiedliwień w otoczeniu, czynnikach, których nie dało się przewidzieć itp. Potem mamy obawy, czy ktoś nas nie oszukał. Co bardziej porywczy wietrzą spisek i zadają pytania w stylu "Gdzie były służby państwowe?"

Tu dochodzimy do fundamentalnej kwestii: jeśli chcemy wolności, musimy być odpowiedzialni. Wolny rynek kapitałowy może działać, tylko jeśli oferujący i kupujący instrumenty finansowe są odpowiedzialni.

Kontrowersje wokół akcji Elektrociepłowni Będzin

Wzrost kapitalizacji elektrociepłowni Będzin o ponad 2500 proc. w miesiąc może budzić niepokój inwestorów i podejrzenia o manipulację kursem. Czy takie stopy zwrotu w tak krótkim czasie są typowe dla zdrowego rynku akcyjnego?

- Kurs akcji wynika z gry podaży i popytu - pytaniem jest, czy ktoś nie próbuje manipulować jedną bądź drugą stronę? W ramach standardowych działań nadzorczych badamy zmiany kursów notowanych spółek, m.in. poprzez analizę aktywności uczestników obrotu, komunikaty publikowane przez samego emitenta oraz wiadomości innych podmiotów pojawiające się w przestrzeni medialnej. Jeśli dostrzeżemy anomalie, to składamy stosowne zgłoszenie, z rozbudowanym uzasadnieniem, do Komisji Nadzoru Finansowego. Jednak informacje o podjętych ustaleniach i ewentualnych dalszych działaniach stanowią tajemnicę zawodową.

Giełda jest w tej sytuacji poszkodowana czy występuje w charakterze obserwatora?

- Warto zwrócić uwagę, że w Unii Europejskiej większość potencjalnych nadużyć na rynku kapitałowym zgłaszają firmy inwestycyjne (biura maklerskie). W Polsce ich udział w zgłoszeniach to poniżej 10 procent. Ciężar tych działań przejęła u nas Giełda. Cały czas rozwijamy zespół i narzędzia, by jeszcze lepiej identyfikować próby manipulacji. Gdyby maklerzy byli choć w części tak aktywni jak my, to byśmy mieli jeszcze lepiej działający rynek.

Sztuka polega na tym, by z jednej strony kwitł handel, a z drugiej - by eliminować czarne owce.

W wynikach Giełdy Papierów Wartościowych za 2022 rok zauważalny jest spadek (o 4,5 proc.) w przychodach. Jednakże należy również wspomnieć o ponad 1/3 rentowności. Jest to bardzo dobry wynik dla doświadczonej spółki. Z drugiej strony I kwartał nie był już pod tym względem tak imponujący, a giełdowa wycena pana spółki daleka jest od rekordowej. Jakie są prognozy na najbliższe kwartały?

