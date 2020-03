LOT: ponad 25 tys. pasażerów w akcji "Lot do domu"

W pierwszym tygodniu akcji "Lot do domu" do Polski wróciło 25,7 tys. obywateli, głównie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, USA i Hiszpanii – poinformowały w niedzielę Polskie Linie Lotnicze LOT.

Od 15 marca w ramach operacji "Lot do domu" do kraju powróciło 25 tys. 764 polskich obywateli. Najwięcej osób podróżowało z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii - poinformował przewoźnik, który wykonał 185 rejsów 43 samolotami.

W ósmym dniu operacji LOT wykonuje połączenia m.in. z Podgoricy, Zagrzebia, Oslo, Bergen, Skopje, Amsterdamu i Madrytu, zabierając Polaków i uprawnionych do tego cudzoziemców.

W poniedziałek firma ma przywieźć obywateli m.in. z Dubaju, Chicago, Bangkoku, Trondheim, Nicei, Sztokholmu, Helsinek, Dublina i Budapesztu, a w następnych dniach także z Cancun, Varadero, Rio de Janeiro, Larnaki i Kapsztadu, oraz z Zanzibaru i Denpasar. LOT wprowadził także możliwość powrotu z Male na Malediwach, Filipin (Cebu i Manila), a także z Singapuru.

Rejsy w ramach operacji "Lot do domu" są planowane na kilka dni do przodu na podstawie zgłoszeń polskich obywateli, którzy ze względu na znaczącą odległość, mogą wrócić do kraju wyłącznie transportem lotniczym.

Aktualne listy kierunków, z których możliwy jest powrót w ramach akcji, jest dostępny na stronie internetowej przewoźnika: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu

Zapotrzebowanie na przelot można zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej pod adresem LOTdoDomu.com oraz LOTdoDomu.pl.

Do akcji dołączyli także przewoźnik autokarowy Polonus i PKP Intercity. Uruchomiono dodatkowe połączenia krajowe kolejowe i drogowe, które rozwiozą pasażerów z Lotniska Chopina w Warszawie do domu bez dodatkowych kosztów. Aktualne informacje o rozkładach są dostępne na stronie https://www.lot.com/pl/pl/transport-krajowy i na stronie Lotniska Chopina.

LOT podkreśla, że wszyscy podróżni powracający do Polski w ramach operacji "Lot do domu" są poddawani pomiarom temperatury ciała, a następnie kierowani na obowiązkową 14-dniową kwarantannę.

Akcje rozpoczęto w połowie marca po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2. PLL LOT zawiesiły wszystkie połączenia od 15 do 28 marca.