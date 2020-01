LOT przejmie niemieckie linie lotnicze Condor

Polski LOT przejmie linie lotnicze Condor. Uratuje w ten sposób niemieckie przedsiębiorstwo przed upadkiem, które groziło mu po plajcie najstarszego biura turystycznego świata Thomas Cook.

Z nieoficjalnych jeszcze informacji "z kręgów prowadzących negocjacje", do których dotarła agencja dpa, wynika, że LOT wygrał rywalizację o Condora z kilkoma innymi inwestorami, m.in. z amerykańskim funduszem Apollo i brytyjskim Greybull.

Zarejestrowane we Frankfurcie nad Menem linie lotnicze Condor, należące od 2009 roku do Thomasa Cooka, przetrwały plajtę właściciela tylko dzięki finansowej pomocy państwa niemieckiego w wysokości 380 mln euro. Condor, który jest ważnym partnerem dla niemieckich biur podróży, zatrudnia około 5 tys. osób i operuje ok. 60 samolotami.