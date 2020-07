LOT reaktywował krajowe połączenie między Katowicami i Warszawą

Krajowe połączenie między Katowicami i Warszawą reaktywowały w środę Polskie Linie Lotnicze LOT. Na razie wykonywane mają być dwie pary lotów dziennie w tej relacji; do pierwotnych czterech par lotów przewoźnik planuje wrócić od września.

O wznowieniu w środę krajowych połączeń między Warszawą, a stolicą województwa śląskiego poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport. Jak przypomniał, trasa ze względu na pandemię koronawirusa została zawieszona w połowie marca br. Od środy do końca sierpnia br. narodowy przewoźnik będzie na niej oferował po dwa rejsy dziennie w każdą stronę.

"Z systemu rezerwacyjnego PLL LOT wynika, że do częstotliwości rejsów sprzed pandemii, to jest czterech rotacji na dobę, powrót nastąpi 1 września 2020 r." - zasygnalizował Adamczyk.

Według szefa zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artura Tomasika, ruch na kierunku warszawskim będzie się systematycznie odbudowywał i w pewnej perspektywie wróci do poziomu sprzed pandemii.

"Warto dodać, że obserwujemy znaczące zainteresowanie dziesięcioma kierunkami uruchomionymi przez LOT z Pyrzowic w ramach projektu #LotNaWakacje. Dlatego optymalnie byłoby, gdyby w przyszłości zagraniczne kierunki narodowego przewoźnika zagościły w siatce połączeń Katowice Airport na dłużej niż tylko w sezonie wakacyjnym" - ocenił Tomasik.

Od początku lipca LOT oferuje z Katowic m.in. sześć kierunków greckich: na wyspę Zakynthos (od 3 lipca do 28 sierpnia w każdy piątek), do Chanii (od 3 lipca do 31 sierpnia w każdy poniedziałek i piątek), na Rodos (od 4 lipca do 29 sierpnia w każdą środę i sobotę), na Kos (od 7 lipca do 25 sierpnia w każdy wtorek), do Heraklionu (od 6 lipca do 31 sierpnia w każdy poniedziałek i czwartek) oraz do Salonik (od 8 lipca do 26 sierpnia w każdą środę).

Ponadto z Katowic LOT lata na hiszpańską Majorkę (od 4 lipca do 29 sierpnia w każdą sobotę), do bułgarskiego Burgas (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdy wtorek, czwartek i niedzielę), do Splitu w Chorwacji (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdą niedzielę) oraz do albańskiej Tirany (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdą niedzielę).

Pasażerski ruch lotniczy w Katowice Airport, po trwającej trzy miesiące przerwie, przywrócono 17 czerwca br. Pierwszy loty z Katowic wznowił Wizz Air. Ryanair proces odbudowy siatki połączeń z Pyrzowic zaczął 1 lipca br. Dzień później wyleciał pierwszy czarter z klientami biur podróży.

3 lipca LOT zainaugurował pierwsze z 10 nowych regularnych, wakacyjnych połączeń z Katowic. Lufthansa powróci do obsługi trasy do Frankfurtu 1 września, a do Monachium pod koniec października br.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport spodziewają się, że w 2020 r. z tego lotniska skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.