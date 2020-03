LOT: w niedzielę po Polaków przebywających za granicą polecą cztery samoloty

W niedzielę po Polaków przebywających za granicą polecą cztery maszyny PLL LOT - poinformował rzecznik LOT Michał Czernicki. Dwa samoloty przylecą z Londynu i po jednym z Lizbony i Malty.

Przedstawiciel LOT wyjaśnił, że samoloty z Londynu wylądują na Lotnisku Chopina o godzinie 21.10 oraz o 22.30. Lądowanie samolotu ze stolicy Portugalii Lizbony planowane jest na 23.00, a z Malty o 21.50.

"Pierwotna siatka operacji została zmodyfikowana. Dostosowujemy ją do potrzeb obywateli" - powiedział PAP Czernicki.

Pierwotnie w niedzielę po Polaków przebywających za granicą miało lecieć sześć maszyn. Dwa samoloty miały lecieć do USA (Nowy Jork i Chicago), do Toronto w Kanadzie, Kolombo na Sri Lance, Lizbony i jeden samolot do Londynu.