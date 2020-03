LOT: w niedzielę sześć kolejnych samolotów PLL LOT poleci po Polaków za granicą

W niedzielę kolejnych sześć samolotów PLL LOT poleci po Polaków chcących wrócić do kraju - poinformował PAP rzecznik LOT Michał Czernicki. Dodał, że będą to dwa rejsy do USA i po jednym do Kanady, na Sri Lankę, Wielkiej Brytanii i Portugalii.

Rzecznik przypomniał, że w niedzielę o godz. 13.55 wyląduje w Warszawie pierwszy samolot w ramach operacji LOTdoDomu. Na jego pokładzie będzie 232 pasażerów.

Czernicki dodał, że narodowy przewoźnik wyśle w niedzielę sześć kolejnych samolotów. Większość rejsów będzie obsługiwana przez największe maszyny we flocie LOT, czyli Dreamlinery. Samoloty polecą do Nowego Jorku i Chicago; do Toronto; Kolombo na Sri Lance, Lizbony i do Londynu.

Przedstawiciel LOT-u zapewnił, że analizowane są kolejne rejsy po Polaków będących za granicą.