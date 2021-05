LOT: w te wakacje ponad 100 atrakcyjnych kierunków w Europie

W te wakacje LOT zaoferuje pasażerom ponad 100 atrakcyjnych kierunków w Europie, przywróci także wybrane połączenia do Ameryki Północnej i Azji - poinformowały Polskie Linie Lotnicze. Ze względu na pandemię i mniejszy popyt, siatka połączeń będzie realizowana w ok. 50 proc. w stosunku do lata 2019 r.

LOT podaje, że tego lata branża lotnicza będzie stopniowo odbudowywać się po pandemii, co oznacza większą dostępność połączeń wakacyjnych. Polski przewoźnik zaoferuje pasażerom ponad 100 atrakcyjnych kierunków w Europie, przywróci także wybrane połączenia do Ameryki Północnej i Azji.

Jak podkreślono w komunikacie, LOT w tym sezonie postawił na kierunki turystyczne, które cieszą się największą popularnością wśród Polaków, a jednocześnie są bezpieczne dla podróżujących. Najwięcej połączeń będzie realizował do Grecji, która w ub. roku była najchętniej wybierana przez Polaków.

"W tym roku zaproponujemy w sumie 26 połączeń do 14 greckich portów. Na przełomie maja i czerwca LOT poleci m.in. na Kos, Zakynthos, Rodos, Santoryn, Mykonos, Kefalonię, Korfu, Samos oraz do Salonik, Kalamaty, Heraklionu, Chanii, Aten i Prewezy. Oprócz tego, pasażerowie będą mogli wybrać się do Larnaki na Cyprze, Dubrownika, Splitu i Zadaru w Chorwacji, Ochrydy i Skopje w Macedonii, do Podgoricy i Tivatu w Czarnogórze, Burgas i Warny w Bułgarii czy Tbilisi i Batumi w Gruzji, na Majorkę, Maltę i Ibizę czy też do włoskich miast - Wenecji, Rimini, Lamezii-Terme, Neapolu, Olbii, a także do Palermo na Sycylii" - przekazano.

Dodano, że w sezonie wakacyjnym przywrócona zostanie do obsługi również Lubljana, Barcelona i Bejrut. Rejsy te będą wykonywane 186-miejscowymi Boeingami 737. Sezonowe połączenia wakacyjne będą realizowane z Warszawy i portów regionalnych - Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Katowic, Poznania i Rzeszowa.

Członek Zarządu ds. Handlowych LOT Michał Fijoł zaznaczył, że przewoźnik chce umocnić obecność na rynku podróży turystycznych i czarterowych. "Nasza wakacyjna oferta powstała z myślą zarówno o biurach podróży, jak i turystach indywidualnych. Obserwując również odradzający się popyt przywracamy połączenia z naszej regularnej siatki połączeń. Pasażerowie będą mogli wybierać w sumie z ponad 100 miast w Europie, Ameryce Północnej i Azji" - powiedział.

W sezonie letnim LOT rozpocznie przywracanie wybranych połączeń regularnych w Europie. Obsłuży połączenia do Budapesztu, Bukaresztu, Kopenhagi, Sofii i Zagrzebia, Amsterdamu, Brukseli, Paryża, Frankfurtu, Wiednia, Zurychu, Madrytu, Oslo, Monachium i Billund.

Spółka przypomina, że z końcem marca uruchomiono rejsy do Kijowa, Zagrzebia, Pragi. Od kwietnia wróciły połączenia do Lwowa, Dusseldorfu i Hamburga, Stuttgartu, Nicei, a od maja do Dublina, Kluż-Napoki, Berlina, Luksemburga i Erywania.

W sezonie letnim LOT zwiększy też częstotliwości połączeń na rejsach transatlantyckich. Od czerwca średnio raz dziennie wykonywane będą rejsy z Warszawy do Nowego Jorku (JFK) oraz Chicago, cztery razy tygodniowo z Warszawy do Toronto oraz trzy razy tygodniowo z Warszawy do Newark.

Wznowione zostaną również połączenia do Miami i Los Angeles: dwa każdego tygodnia. Ponadto wykonywane będą loty z Krakowa: dwa tygodniowo do Chicago, jeden raz do Nowego Jorku oraz z Rzeszowa do Newark również raz tygodniowo.

Do Azji LOT wykona regularne połączenia na obsługiwanych dotąd trasach - z Warszawy do Seulu trzy razy w tygodniu oraz do Tokio, a także raz w tygodniu z Budapesztu do Seulu. Natomiast ze względu na obostrzenia oraz aktualną sytuację epidemiczną LOT przesunął rozpoczęcie operacji na Sri Lankę i do New Delhi. Przewoźnik nadal będzie również latał do Chin (Tiencin).

LOT podkreśla, że będzie dostosowywał kształt siatki i częstotliwość połączeń w sezonie letnim 2021 r. w zależności od sytuacji pandemicznej i popytu na podróże. Bilety są dostępne na stronie lot.com.( PAP)

autor: Karolina Mózgowiec

