LOT: w tym roku kilkanaście zderzeń samolotu z ptakami

Od początku tego roku doszło do kilkunastu zderzeń samolotów LOT-u z ptakami; częstotliwość ich jest różna, raz na dwa tygodnie-miesiąc - mówi PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, odnosząc się do czwartkowego zdarzenia z udziałem maszyny lecącej do Zadaru.

"Na zderzenia samolotów z ptakami nie ma sezonowości. W naszej flocie zdarza się to raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc" - powiedział Moczulski. Dodał, że w tym roku doszło do kilkunastu takich sytuacji.

Wyjaśnił, że zawsze po takim zdarzeniu samolot musi obejrzeć mechanik i dopuścić go do dalszego lotu bądź nie.

Jak przekazał, w czwartek samolot LOT typu embraer 190, wykonujący rejs ze Szczecina do chorwackiego Zadaru, tuż po starcie ok. godz. 9. zderzył się z ptakiem.

"Kapitan podjął decyzję o lądowaniu w Warszawie, gdzie mamy bazę techniczną. Mechanik dokonał inspekcji samolotu i dopuścił go do dalszego rejsu. Pasażerowie po godz. 11 udali się w dalszą podróż do Zadaru" - powiedział Moczulski.