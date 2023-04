LOT: Wenecja, Paryż czy Madryt to najpopularniejsze kierunki tegorocznej majówki

Podczas tegorocznej majówkę największym zainteresowaniem cieszą się połączenia do m.in. Wenecji, Nicei, Madrytu, Barcelony, Dubrownika, Paryża i Tirany - powiedział PAP rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

"Ruch biznesowy się odradza. W drugiej połowie ubiegłego roku, było to dla nas zaskoczeniem, że wrócił on w wyższej liczbie niż się tego spodziewaliśmy. Stąd też była możliwość wypracowania ubiegłorocznego zysku i stąd też dobre prognozy na rok 2023" - powiedział PAP rzecznik LOT.

Przyznał, że podczas tegorocznej majówki największym zainteresowaniem cieszą się połączenia do Wenecji, Nicei, Madrytu, Barcelony, Dubrownika, Paryża i Tirany.

"Jeśli chodzi o wakacje to już bardzo mocno powracamy do struktury hubowej. Dokładamy rejsy do naszej siatki warszawskiej i na tym się skupiamy, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na powrót ruchu biznesowego na nasze pokłady" - powiedział.

LOT w ubiegłym roku przewiózł 8 mln pasażerów, wykonując ponad 85 tys. lotów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów w spółce, a 30,7 proc. posiada Polska Grupa Lotnicza. PGL należy w 100 proc. do Skarbu Państwa.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl