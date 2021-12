LOT wznawia rejsy do Miami

PLL LOT, po wielomiesięcznej przerwie wywołanej pandemią, wznawiają w piątek bezpośrednie rejsy z Lotniska Chopina w Warszawie do Miami na USA - poinformował przewoźnik. Loty będą wykonywane trzy razy w tygodniu, samolotami Boeing 787 Dreamliner.

"Dzięki poluzowaniu restrykcji wjazdowych do USA loty pasażerskie do Stanów znów są możliwe" - przekazał przewoźnik w informacji prasowej.

Jak dodano, pierwszy rejs do Miami, po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią, odbędzie się w piątek, 10 grudnia.

"Otwarcie się rynku amerykańskiego jest kluczowe dla odbudowy ruchu pasażerskiego, a sektor lotniczy to jeden z najważniejszych stymulatorów procesów gospodarczych na świecie" - powiedział cytowany w informacji prasowej rzecznik prasowy LOT-u Krzysztof Moczulski.

Samoloty Boeing 787-8 lub 787-9 Dreamliner będą latały z Warszawy do Miami w poniedziałki, środy i piątki; lot potrwa ponad 11 godzin.

"Od momentu oficjalnego ogłoszenia otwarcia granic przez administrację prezydenta Bidena zanotowaliśmy kilkukrotny wzrost zainteresowania podróżami do Stanów Zjednoczonych. Obserwujemy również wzmożony ruch z USA do Polski zwłaszcza w okresie świąt Bożego Narodzenia, kiedy to na naszych pokładach łączymy Polonię z krajem" - wskazał Moczulski.

Akcjonariuszami PLL LOT są Skarb Państwa (69,30 proc. udziałów) oraz Polska Grupa Lotnicza (30,7 proc. udziałów).

