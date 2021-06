LOT: z powodu usterki klimatyzacji w Mediolanie musiał lądować samolot lecący z Warszawy do Barcelony

Samolot: PLL LOT lecący w środę z Warszawy do hiszpańskiej Barcelony z powodu usterki klimatyzacji musiał wylądować na lotnisku w Mediolanie we Włoszech; mechanicy zajmują się usterką - powiedział PAP rzecznik narodowego przewoźnika Krzysztof Moczulski.

Informacja o tym, że samolot musiał lądować na włoskim lotnisku pojawiła się w mediach społecznościowych.

"Samolot leciał z Warszawy do Barcelony. W trakcie lotu wystąpiła usterka klimatyzacji. Obecnie samolot jest w Mediolanie, gdzie mechanicy sprawdzają usterkę i zdecydują co do wykonywania dalszego lotu" - powiedział Moczulski.

Embraer 195 PLL LOT wystartował z warszawskiego Lotniska Chopina o 9.05.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl