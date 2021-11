LOT zainaugurował bezpośrednie połączenie Warszawa-Tirana

Albania, w ciągu ostatnich kilku lat, stała się jednym z najchętniej wybieranym przez Polaków kierunkiem podróży turystycznych – powiedział we wtorek w Albanii wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk z okazji inauguracyjnego lotu PLL LOT na trasie Warszawa -Tirana.

"W ciągu ostatnich kilku lat, Albania ze swoją wyjątkową kulturą, bogatą historią, dynamicznym społeczeństwem stała się jednym z najchętniej wybieranym przez Polaków kierunkiem turystycznym"- powiedział Szynkowski vel Sęk po przylocie samolotu PLL LOT z Lotniska Chopina do Międzynarodowego Portu Lotniczego w Tiranie.

Pierwszy, rozkładowy rejs PLL LOT z Warszawy do Tirany odbył się we wtorek po południu samolotem typu Embraer.

Jak dodał wiceminister, w tym roku Albania była na ósmym miejscu najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych.

"W programie +LOT na wakacje+, czyli w programie lotów okresowych, w którym Tirana uczestniczy od dwóch lat, była ona najchętniej wybieranym kierunkiem" - wskazał.

Zdaniem wiceministra, stałe, regularne połączenie pozwoli wzmocnić potencjał ruchu turystycznego, a także relacje gospodarcze i inwestycyjne pomiędzy Polską a Albanią. Jak dodał, w środę na temat wzmocnienia potencjału gospodarczego i inwestycyjnego będzie rozmawiał ze swoim odpowiednikiem - wiceminister ds. Europy i spraw zagranicznych.

"Polskę i Albanię łączą bliskie więzy polityczne, także w Sojuszu Północnoatlantyckim" - powiedział.

Wiceminister przypomniał, że Polska w ramach solidarności, wsparła Albanię kwotą prawie 3 mln euro po trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj w 2019 r.

"Przekazaliśmy także konkretną pomoc w ramach pierwszej fazy pandemii Covid -19. W najbliższym czasie do Albanii dotrze z Polski ponad 12 tys. szczepionek przeciwko Covid-19"- powiedział wiceminister.

Zdaniem wiceministra, "obszarem, w którym cały czas drzemie potencjał rozwoju naszej współpracy jest także kultura".

Dyrektor generalny Międzynarodowego Portu Lotniczego w Tiranie Constantin von Alvensleben podkreślił, że mimo trwającej pandemii udało się uruchomić połączenie Tirana - Warszawa.

"Lotnisko w Tiranie jest jednym z najlepiej rozwijających się portów w tym regionie. Mamy także plany na dalszy nasz rozwój i ekspansję. LOT jest częścią tego planu; polski przewoźnik jest naszym partnerem"- powiedział. Jak dodał, połączenie to stwarza doskonałą okazję do tego, aby Albańczycy odwiedzili Polskę, a Polacy - Albanię.

Wiceprezes PLL LOT Michał Fijoł przypomniał, że pierwsze połączenie LOT-u do Tirany zostało zrealizowane 4 czerwca 2020 r. i był to rejs w ramach akcji "LOT na wakacje", czyli nie znajdujący się w regularnej siatce połączeń.

"Przez dwa sezony letnie Tirana funkcjonowała jako połączenie wakacyjne. W sumie LOT obsłużył ponad 300 rejsów do Tirany z Warszawy, ale też z portów regionalnych: Poznania, Katowic, Krakowa i Gdańska" - powiedział Fijoł.

Jak dodał, szczególnie w sezonie letnim 2021 spółka dostrzegła potencjał tego połączenia.

"Podróżowali z nami nie tylko pasażerowie typu point-to-point, ale również sporo pasażerów tranzytowych do Nowego Jorku, Chicago i Toronto" - powiedział.

Dodał, że LOT do Tirany będzie latał trzy razy w tygodniu: we wtorki, środy i soboty, czas rejsu to ok. 2 godz.

"W sezonie zimowym będziemy operować od listopada do połowy stycznia, a następnie od początku marca" - powiedział.

Akcjonariuszami PLL LOT jest Skarb Państwa, posiadający 69,30 proc. udziałów oraz Polska Grupa Lotnicza z 30,7 proc. udziałami.

