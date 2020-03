LOT zawiesza od 14 marca br. do 13 kwietnia br. połączenia z Warszawy do Miami, Newark i Los Angeles

PLL LOT od soboty, 14 marca br. do 13 kwietnia br. zawiesza połączenia z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku na lotnisko JFK - poinformowała w czwartek PAP spółka. Rejsy z Warszawy do Nowego Jorku oraz z Warszawy i Krakowa do Chicago mają się odbywać zgodnie z rozkładem.

"W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV i w obliczu wprowadzenia przez kolejne państwa dodatkowych restrykcji dla podróżnych, LOT podjął decyzję o dostosowaniu swojej siatki połączeń do bieżących regulacji" - poinformował w komunikacie LOT.

Spółka sprecyzowała, że od soboty 14 marca br. do 13 kwietnia br. zawiesza rejsy na trasach z Warszawy do Miami, Newark, Los Angeles oraz z Budapesztu do Nowego Jorku (JFK).

Spółka przekazała, że połączenie Warszawa-Oslo zostaje zawieszone od 13 do 27 marca.

Wznowienie rejsów na trasie Rzeszów-Newark nastąpi 20 kwietnia.

"Pozostałe rejsy do USA, czyli z Warszawy do Nowego Jorku oraz Warszawy i Krakowa do Chicago będą wykonywane zgodnie z planowanym rozkładem" - zapewniła spółka.

Prezydent USA Donald Trump w orędziu w sprawie koronawirusa, wygłoszonym w Gabinecie Owalnym w środę poinformował, że od północy w piątek na 30 dni zawieszone będą wszystkie przyjazdy z Europy do Stanów Zjednoczonych. Zakaz nie będzie obejmował Wielkiej Brytanii.