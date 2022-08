Lotniska Chopina: przez pozostawiony bez opieki bagaż nastąpiła ewakuacja

Ze względu na pozostawiony bez opieki bagaż w czwartek rano, służby Lotniska Chopina ze względów bezpieczeństwa musiały przeprowadzić ewakuację części budynku portu - poinformowała PAP rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. Zaapelowała do podróżujących o pilnowanie swoich bagaży.

Rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont poinformowała, że utrudnienia dla pasażerów trwały około godziny. Dodała, że po sprawdzeniu przez służby bagaż okazał się bezpieczny.

"W związku z pozostawionym w terminalu bagażem bez opieki, służby Lotniska Chopina ze względów bezpieczeństwa musiały przeprowadzić ewakuację części budynku" - mówiła rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont.

Jak podkreśliła rzeczniczka Lotniska Chopina, z powodu ewakuacji nie doszło do żadnych opóźnień lotów. Zaapelowała do podróżujących o pilnowanie swoich bagaży.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Przez pierwszych sześć miesięcy tego roku w porcie obsłużono ponad 5,7 mln pasażerów - dwie trzecie z tego samego okresu 2019, czyli ostatniego roku przed pandemią. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

