Lotniska regionalne w pierwszym kwartale z wzrostem ruchu o blisko połowę

Pierwszy kwartał br. na jedenastu lotniskach Związku Regionalnych Portów Lotniczych okazał się najlepszy w historii: z wartością 5,8 mln zł obsłużonych pasażerów przebił o 0,3 mln najlepszy dotąd I kw. 2019 r.; był też o 45 proc. lepszy, niż w ub. roku – wynika z danych ZRPL.

Jak przekazał w sobotę PAP rzecznik ZRPL Piotr Adamczyk, w pierwszym kwartale z siatki połączeń regularnych i czarterowych 11 lotnisk regionalnych należących do tej organizacji skorzystało ogółem 5,8 mln pasażerów, to jest o 1,81 mln (o 45 proc.) więcej w porównaniu z tym samym okresem minionego roku.

Jednocześnie był to najlepszy pierwszy kwartał w roku w historii lotnisk należących do ZRPL: pobity został rekord z 2019 r., kiedy to od stycznia do marca odnotowano na nich w sumie 5,5 mln pasażerów.

W pierwszym kwartale 2023 roku najwięcej podróżnych obsłużono na lotnisku w Krakowie - 1,88 mln, następnie w Gdańsku - 1,03 mln, Katowicach - 794 tys., Warszawie-Modlinie - 651 tys., Wrocławiu - 612 tys., Poznaniu-Ławicy - 419 tys., Rzeszowie-Jasionce - 185 tys., Lublinie - 72 tys., Łodzi - 67 tys., Bydgoszczy - 65 tys. i Olsztynie-Mazurach - 23 tys.

"Wyniki pierwszego kwartału 2023 r. potwierdzają konsekwentną odbudowę ruchu pasażerskiego w portach regionalnych po okresie pandemii, pomimo szeregu wyzwań, z którym nadal zmaga się branża lotnicza" - podkreślił prezes ZRPL, szef krakowskiego lotniska Radosław Włoszek.

"Dodatkowo dane te odzwierciedlają rolę lotnisk regionalnych w naszym kraju" - zaakcentował Włoszek.

W rekordowym dotąd 2019 r. z siatki połączeń trzynastu polskich portów regionalnych skorzystało rekordowe 30,2 mln podróżnych, co stanowiło 62 proc. z całości liczby pasażerów obsłużonych w tym czasie w Polsce.

W kryzysowym 2020 r. na wszystkich lotniskach regionalnych odprawiono 9,1 mln podróżnych, czyli o ponad 21,1 mln mniej (o 70 proc. mniej) w porównaniu z 2019 r.

Zobacz wystąpienie premiera Mateusza Morawieckiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach:

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl