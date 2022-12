Lotnisko Chopina: nie ma opóźnień w lotach samolotów z powodu opadów śniegu

Na Lotnisku Chopina nie ma opóźnień w startach i lądowaniach samolotów z powodu intensywnych opadów śniegu w Warszawie; służby lotniskowe na bieżąco pracują - przekazała PAP rzeczniczka lotniska Anna Dermont. Jeśli pogoda się utrzyma, niewykluczone są w drugiej połowie dnia nieznaczne opóźnienia.

"Na ten moment na warszawskim Lotnisku Chopina nie ma opóźnień jeśli chodzi o starty i lądowania samolotów. Jeśli pogoda się utrzyma, czyli będą nam towarzyszyć nadal intensywne opady śniegu, niewykluczone, że w drugiej połowie dnia mogą się pojawić nieznaczne opóźnienia. Wynikać one będą z konieczności odśnieżenia dróg startowych przez służby utrzymania nawierzchni Lotniska Chopina i odladzania przez agentów handlingowych" - przekazała rzeczniczka prasowa lotniska Anna Dermont.

Dodała, że obecnie niewielka liczba przylotów jest opóźniona - "powody opóźnień są różne, niektóre są niezależne od pogody".

Zapewniła, że lotniskowe kolumny wozów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie infrastruktury lotniska od rana kursują po drogach startowych i kołowania.

Przypomniała, że do natychmiastowego wyjazdu na teren lotniska gotowych jest zawsze 16 zestawów odśnieżających wysokiej i średniej wydajności, siedem oczyszczarek kompaktowych, cztery jednostki sprzętu osłony chemicznej, trzy pługi wirnikowe oraz wiele innych pojazdów i maszyn wsparcia.

"Taka konfiguracja sprzętu pozwala na sprawne odśnieżanie dróg startowych za jednym przejazdem na wymaganą szerokość, zabezpieczenie chemiczne nawierzchni przed oblodzeniem oraz odśnieżanie i zabezpieczenie chemiczne na bieżąco nawierzchni płyt postojowych" - wskazała. Dodała, że stołeczne lotnisko posiada zaplecze techniczne, które gwarantuje stałą dostępność sprzętu zimowego utrzymania, a więc realizację napraw, przeglądów i konserwacji oraz wymianę elementów eksploatacyjnych przez siedem dni w tygodniu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje na piątek w Warszawie zachmurzenie duże i opady śniegu. Okresami opady mogą być o natężeniu umiarkowanym. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln podróżnych, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r. W 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów, co oznaczało spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl