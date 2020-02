Lotnisko Chopina: nikogo z przebadanych na okoliczność kronawirusa pasażerów nie przewieziono do szpitala

Nikogo z przebadanych na okoliczność kronawirusa pasażerów przylatujących z Włoch i Chin nie trzeba było przewozić do szpitala - poinformował PAP rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki. Dodał, że w piątek, zgodnie z planem, do Warszawy przyleciał z Pekinu samolot Air China z ok. 200 pasażerami.

Od wtorku, w związku z zagrożeniem koronawirusem, na polskich lotniskach wprowadzono procedury poszerzonej kontroli osób przylatujących z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka, przede wszystkim z Włoch, skąd połączeń jest najwięcej, a także z Chin.

Służby medyczne Lotniska Chopina od wtorku mierzą temperaturę pasażerom i załogom przylatującym z Włoch lub z Chin, po wylądowaniu, jeszcze na pokładzie.

"Dotychczas nie było przypadków, żeby przebadanego na okoliczność koronowirusa, trzeba było wieźć do szpitala" - powiedział w piątek PAP Rudzki.

Jak dodał, zgodnie z planem, w piątek rano do Warszawy przyleciał bezpośrednio z Pekinu, przyleciał samolot Air China z około 200 pasażerami na pokładzie.

"Prawie wszyscy pasażerowie tego rejsu byli w maskach i rękawiczkach akrylowych. Zgodnie z procedurą, została im zmierzona temperatura, a także rozdane i pobrane karty lokalizacyjne" - powiedział Rudzki.

Przypomniał, że chiński przewoźnik zredukował liczbę rejsów z trzech tygodniowo do sześciu-ośmiu rejsów miesięcznie.

Jak przekazał Rudzki, jeszcze w piątek planowany jest przylot czarteru z włoskiego kurortu narciarskiego.

"Średnio dziennie badanych jest około 900 pasażerów - tyle mniej więcej przylatuje podróżnych z Włoch. W piątek ta liczba będzie większa ze względu na rejs z Pekinu i czarter z kurortu narciarskiego" - powiedział Rudzki.

W czwartek węgierski Wizz Air poinformował, że odwołuje znaczną liczbę rejsów na trasie Polska- Włochy między 11 marca a 2 kwietnia, ze względu na malejące zainteresowanie spowodowane wybuchem epidemii koronawirusa. Całkowitą przepustowość zmniejszono o ok. 60 proc.

W związku z epidemią koronawirusa, Polskie Linie Lotnicze LOT zawiesiły rejsy między Warszawą a Pekinem do 28 marca br.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Łącznie na świecie od 31 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r. odnotowano 82 132 potwierdzone przypadki COVID-19. Na chorobę wywoływaną nowym koronawirusem zmarło 2 801 osób.

Resort zdrowia informuje, że wykonano ponad 350 badań pod kątem obecności koronawirusa SARS-CoV-2 i nie potwierdziły one jego obecności w Polsce. Poinformował także, że w sumie hospitalizacją objęto 47 osób, 55 osób jest objętych kwarantanną, a czynnym nadzorem epidemiologicznym - 1570 osób.