Lotnisko Chopina: ponad 6,5 mln pasażerów odprawiono od początku roku

Od początku roku warszawskie Lotnisko Chopina odprawiło ponad 6,5 mln pasażerów, z czego 5,9 mln w ruchu międzynarodowym i 623 tys. w krajowym - poinformował w poniedziałek port. W maju tego roku z lotniska skorzystało 1,5 mln osób, co oznacza odbudowę ruchu o 97 proc. wobec maja 2019 r. - dodano.

Jak podał port, spośród 1,6 mln pasażerów odprawionych w maju tego roku, 415,5 tys. (26 proc.), wybrało Lotnisko Chopina jako port przesiadkowy.

"W sumie od początku roku Lotnisko Chopina odprawiło 6 525 980 pasażerów, z czego 5,9 mln w ruchu międzynarodowym i 623 tys. w ruchu krajowym. Większość pasażerów podróżowała w ruchu Schengen - 63 proc., a 37 proc. wybrało kraje Non-Schengen" - przekazało lotnisko.

Z danych lotniska wynika, że w maju odprawiono o 20 proc. więcej pasażerów lotów czarterowych niż w tym samym okresie 2019 r.

W czołówce pięciu najczęściej wybieranych przez pasażerów kierunków od początku 2023 r. znajdują się: Londyn, Paryż, Amsterdam, Frankfurt i Dubaj. Jeśli chodzi o czartery to turecka Antalya, egipskie Marsa Alam i Hurghada, hiszpańskie Las Palmas i Teneryfa.

Lotnisko przekazało, że w maju odprawiono ponad 9 tys. ton cargo i poczty; łącznie od początku roku to ponad 44,3 tys. ton, czyli o około 2 proc. więcej niż w 2019 r.

Na Lotnisko Chopina, po pandemicznej przerwie, powrócił belgijski przewoźnik Brussels Airlines należący do grupy Lufthansa. W okresie wakacyjnym rejsy do Brukseli będą odbywać się sześć razy w tygodniu, a od początku września planowane jest zwiększenie częstotliwości do 12 lotów tygodniowo. Nowością są także loty do i z Ankary wykonywane raz w tygodniu przez turecką linię lotniczą Pegasus Airlines.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ubiegłym roku odprawiono tam ponad 14,4 mln podróżnych.

