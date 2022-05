Lotnisko Chopina: prawie 3 mln pasażerów odprawiono w ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku

W ciągu pierwszych czterech miesięcy tego roku na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 2 mln 968 tys. pasażerów, to o 28 proc. więcej niż w 2021 r. - podał w środę stołeczny port. Jak dodano, w niedzielę, 8 maja obsłużono rekordową liczbę podróżnych - 43 271.

Zdaniem największego polskiego lotniska, na stołecznym porcie "widać rosnące zainteresowanie podróżami lotniczymi i stopniową odbudowę ruchu".

"W ciągu pierwszych czterech miesięcy na Lotnisku Chopina odprawiono ponad 2 mln 968 tys. pasażerów" - podało Lotnisko Chopina w informacji prasowej. Jak dodano, wyniki pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku są o 28 proc. lepsze niż w roku 2021. W kwietniu z transportu lotniczego skorzystało ponad 952 tys. pasażerów, to oznacza wzrost o ponad 22 proc. w porównaniu z marcem br.

Jak podał port, w niedzielę, 8 maja padł rekord - obsłużono 43271 osób i odprawiono 404 rejsy. Wyższy niż w ubiegłym roku był również wskaźnik wypełnienia samolotów.

"Wyjątkowo dobre wyniki z czterech pierwszych miesięcy 2022 pokazują, że lotnictwo odradza się szybciej, niż prognozowano. W porównaniu z danymi ruchu lotniczego z 2019, ostatniego przed pandemią, tegoroczny wynik jest zaledwie o 35 proc. niższy" - powiedziała cytowana w informacji prasowej rzeczniczka Lotniska Chopina Anna Dermont. W jej ocenie, majówka i liczba podróżnych, którzy w tych dniach wybrali podróż lotniczą, "to sygnał, że nadchodzący sezon wakacyjny może być dla branży naprawdę udany".

Z danych lotniska wynika, że od początku stycznia do końca kwietnia ponad 82 proc. pasażerskich operacji lotniczych realizowanych na Lotnisku Chopina było połączeniami międzynarodowymi. Zagraniczne podróże wybrało ponad 90 proc. pasażerów stołecznego portu. Z lotów rozkładowych skorzystało łącznie 89 proc. osób. Na popularności zyskują również kierunki Schengen - w tym roku ponad 60 proc. pasażerów je wybiera.

W kwietniu największą popularnością cieszyły się pasażerskie regularne połączenia do Londynu, Paryża, Tel Awiwu, Amsterdamu i Frankfurtu. W kierunkach czarterowych nadal króluje Egipt - turyści najchętniej wybierali się z warszawskiego portu do Hurghady i Marsa Alam. W pierwszej piątce znalazły się także Punta Cana, Fuerteventura i Antalya.

Najpopularniejszym przewoźnikiem na warszawskim lotnisku pozostaje PLL LOT, który realizuje ponad połowę przewozów pasażerskich. Na drugim miejscu jest Wizz Air (21 proc.), a najpopularniejszy przewoźnik czarterowy operującym na stołecznym lotnisku to Enter Air.

Stołeczny port odnotowuje wzrost operacji cargo, których liczba jest najwyższa w ciągu ostatnich 5 lat. W pierwszych czterech miesiącach 2022 r. cargo wyniosło 33179 ton, czyli o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ponad 14 proc. więcej niż w 2019 r. W samym kwietniu wynik cargo wyniósł 8 669 ton. Najpopularniejszym przewoźnikiem cargo jest PLL LOT, następnie - DHL. Najpopularniejsze w tym roku kierunki cargo to Lipsk, Kolonia i Dubaj.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W 2021 r. port obsłużył prawie 7,5 mln pasażerów, czyli o 36 proc. więcej wobec 2020 r.; w 2020 r. było to 5 mln 482 tys. pasażerów i był to spadek o 70,9 proc. wobec 2019 r.

