Lotnisko Chopina przekaże Ukrainie trzy wozy ratowniczo-gaśnicze

Trzy wozy ratowniczo-gaśnicze Lotniskowej Straży Pożarnej z warszawskiego Lotniska Chopina trafią do strażaków w Ukrainie - poinformowało biuro prasowe stołecznego portu. Dodano, że wozy trafią do służb w porcie lotniczym we Lwowie.

"Cieszymy się, że możemy naszym ukraińskim przyjaciołom przekazać gotowe do akcji samochody strażackie" - mówił w środę wiceminister infrastruktury Marcin Horała, który wizytował straż pożarną na warszawskim Lotnisku Chopina.

Zapewnił, że wozy strażackie, które trafią do Lwowa, są "w pełni wyposażone i zatankowane tak, by można z nich było od razu korzystać". "W tych trudnych czasach liczy się każdy gest, a ten jest szczególnie istotny, chociażby ze względu na wartość i specyfikę tego sprzętu" - zauważył przedstawiciel MI.

Horała dodał, że przekazanie samochodów na Ukrainę nie odbywa się kosztem zasobów Lotniska Chopina, które niedawno zakupiło nowe wozy ratowniczo-gaśnicze dla swojej Lotniskowej Straży Pożarnej.

Służby prasowe stołecznego portu lotniczego wyjaśniły, że wozy bojowe "Continental Eagle", które otrzymają ratownicy na Ukrainie to potężne maszyny wyposażone w silnik Detroit Diesel 08V92TA DDEC III, w układzie V8 o pojemności 12080 cm sześc. i mocy 436 kW. Pojazdy zaopatrzone są w zbiorniki na wodę o pojemności 12 tys. litrów oraz w zbiorniki na środek pianotwórczy o pojemności 1440 litrów i 250 kg proszku.

Dodano, że samochody z Lotniska Chopina do Lwowa zostaną dostarczone drogą lądową - na lawetach.

