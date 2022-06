Lotnisko Chopina: rekordowa liczba pasażerów w maju - ruch lotniczy wraca do poziomów sprzed pandemii

Lotnisko Chopina obsłużyło w maju br. ponad 1 253 329 pasażerów - wynik ten stanowi 76 procent liczby pasażerów z maja 2019 roku ostatniego przed pandemią. To potwierdza, że ruch lotniczy bardzo szybko wraca do poziomu sprzed pandemii - poinformowało we wtorek Lotnisko Chopina

Lotnisko Chopina podało we wtorek o wyniki przewozowe za maj, w którym obsłużono "ponad 1 253 329 pasażerów", a także odnotowano "niemal 13 300 operacji lotniczych".

"Maj był pierwszym w 2022 roku miesiącem, w którym przekroczyła ona milion. W porównaniu z kwietniem br. to więcej o 32 procent. Wynik z maja 2022 stanowi 76 procent liczby pasażerów z maja 2019 roku, ostatniego przed pandemią" - podano w komunikacie. Według władz lotniska "potwierdza, że ruch lotniczy bardzo szybko wraca do poziomu sprzed pandemii".

Odnotowano, że rekordowym dniem miesiąca był 29 maja - stołeczny port lotniczy obsłużył wtedy 49 438 osób. "To wynik niższy zaledwie o 5 200 osób od wyniku z 29 maja 2019" - wskazano. W okresie od stycznia do końca maja br. z usług lotniska Chopina skorzystało 4 220 915 osób.

"Ruch lotniczy wraca dużo szybciej niż przewidywały to prognozy organizacji linii lotniczych i lotnisk, czyli IATA i ACI. Już w te wakacje, w szczytowym momencie będziemy dobijać do wyników sprzed pandemii" - ocenił cytowany w informacji prasowej prezes PPL (Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze - PAP) Stanisław Wojtera. "W przyszłym roku, jestem pewien, że ten wynik przebijemy, co pokazują trendy nie tylko w Warszawie, ale i całej Polsce" - prognozuje Wojtera.

W maju najpopularniejszym przewoźnikiem na stołecznym lotnisku był PLL LOT, wyprzedzając Wizz Air oraz Lufthansę. Największą popularnością wśród kierunków regularnych cieszyły się Londyn, Paryż i Amsterdam. Z kolei najpopularniejszym przewoźnikiem czarterowym na Lotnisku Chopina był Enter Air. "W pierwszej trójce znalazły się też Smartwings oraz PLL LOT. Najbardziej oblegane kierunki to Antalya, Marsa Alam i Hurghada" - wymieniło Lotnisko Chopina.

Lotnisko odnotowało nie tylko wzrost liczby pasażerów - od stycznia do maja br. przewozy cargo wzrosły o 12 procent w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. W tym roku przetransportowano już "prawie 41,5 tys. ton".

