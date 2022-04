Lotnisko Chopina tuż przed majówką planuje odprawić ponad 40 tys. osób

Tuż przed majówką Lotnisko Chopina spodziewa się odprawić 40 120 osób, o 77 proc. więcej niż w przedpandemicznym roku 2019 - poinformowało biuro prasowe PPL. Dodano, że ruch na lotnisku dynamicznie rośnie.

Przekazano, że rośnie liczba pasażerów stołecznego portu lotniczego, na co wskazują dane ostatnich dni.

Jak poinformowano, w czwartek (28 kwietnia) port odprawił 38 945 osób. "Wyraźnie pokazuje to odbudowę ruchu lotniczego, który już dziś wynosi 75 proc. w odniesieniu do rekordowego roku 2019, kiedy tego dnia obsłużono 51 322 podróżnych. Trend wzrostowy jeszcze lepiej widać w porównaniu z rokiem 2021, w którym 28 kwietnia podróżowało 9 090 pasażerów" - przekazano.

Lotnisko prognozuje, że w piątek zostanie odprawionych 40 120 osób - o 77 proc. więcej niż w przedpandemicznym roku 2019, kiedy podróżowało 51 650 pasażerów. Zwrócono uwagę, że jest to wzrost ponad dwuipółkrotny. Tego dnia rok temu z usług stołecznego portu skorzystało 11 125 osób.

"Ruch na Lotnisku Chopina bardzo szybko rośnie. Wyraźnie wskazują na to nasze aktualne dane. Jeśli odniesiemy tegoroczne wyniki z marca do poprzedniego roku, zauważymy wzrost o prawie 230 proc. W pierwszym kwartale 2022 odprawiliśmy ponad 2 miliony pasażerów - jest to wynik znacznie lepszy od prognoz" - podkreślił prezes PPL zarządzającego Lotniskiem Chopina Stanisław Wojtera.

