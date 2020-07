Lotnisko Chopina uruchomiło nowe poczekalnie dla pasażerów Non Schengen

Od 1 lipca pasażerowie odlatujący z Lotniska Chopina do krajów ze strefy Non Schengen mogą skorzystać z czterech nowych poczekalni wylotowych - poinformowało stołeczne lotnisko.

Nowe poczekalnie przy wyjściach 1N-4N znajdują się na poziomie płyty lotniska i zostały opracowane z myślą o pasażerach tych rejsów, których samoloty zatrzymują się na tzw. stanowiskach oddalonych, do których dotarcie jest możliwe wyłącznie za pomocą autobusów.

"Odpowiednio przygotowaliśmy się do wznowienia pasażerskiego ruchu lotniczego w zupełnie nowej rzeczywistości. Jednym z takich działań jest przygotowanie strefy z 4 nowymi poczekalniami (gate) dla osób, które z naszego lotniska będą wybierać się w podróż do krajów leżących poza strefą Schengen" - powiedział rzecznik stołecznego portu lotniczego Piotr Rudzki.

Przypomniał, że wprowadzenie stanu epidemicznego, wstrzymanie ruchu pasażerskiego, czy zamknięcie granic kraju niemal całkowicie ograniczyły dotychczasowe funkcjonowanie lotniska.

Cała przestrzeń poczekalni może pomieścić do 1000 osób, co w praktyce oznacza, że na każdym z czterech wyjść może zostać obsłużonych do 250 pasażerów. Jak jednak przypomniało lotnisko, w czasach epidemicznych znaleźć się w nich może o połowę mniejsza liczba pasażerów.

Każdy z gate'ów wyposażono w cztery czytniki kart pokładowych, co umożliwia równoległy boarding czterech kolejek.

Stołeczne lotnisko przypomniało też, że we wtorek przywrócona do użytku na pełnej długości została Droga Startowa nr 1 - 11-29 na osi Ursynów - Ursus. Od połowy marca była zamknięta ze względów operacyjnych i w związku z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa. Wszystkie operacje odbywały się na Drodze Startowej nr 3 - 15-33 na osi Piaseczno - Ochota/Wola/Bemowo.