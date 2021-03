Lotnisko Chopina w lutym br. obsłużyło o 86,2 proc. mniej osób wobec tego samego okresu ub.r.

Warszawskie Lotnisko Chopina w lutym br. obsłużyło 173 tys. osób; oznacza to spadek o 86,2 proc. w porównaniu do lutego 2020 r. - poinformował port. Najpopularniejszymi zagranicznymi kierunkami w rejsach rozkładowych był m.in. Frankfurt, Kijów, Londyn; wzrosło zainteresowanie lotami czarterowymi.

"W lutym z usług największego polskiego lotniska skorzystało 173 tys. osób, co oznacza spadek o 86,2 proc. w porównaniu do lutego 2020 roku. Wykonano 2,2 tys. pasażerskich operacji lotniczych - o 83,8 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku" - poinformowało Lotnisko Chopina we wtorkowym komunikacie.

Jak dodano, najpopularniejszymi zagranicznymi kierunkami w rejsach rozkładowych okazały się: Frankfurt, Kijów, Amsterdam, Londyn oraz Paryż.

W lutym na warszawskim Lotnisku Chopina zaobserwowano zwiększone zainteresowanie pasażerów lotami czarterowymi.

"Wyraźnie rosnący popyt na kierunki turystyczne to dobry sygnał dla branży przed zbliżającym się sezonem letnim. W ubiegłym miesiącu na podróże do popularnych miejsc turystycznych ze stołecznego lotniska zdecydowało się 37,5 tys. osób. To o 15 proc. więcej niż w styczniu tego roku" - czytamy.

Rzecznik prasowy Lotniska Chopina Piotr Rudzki zauważa, że choć cały czas widoczny jest wpływ pandemii na ruch lotniczy, "to jednak bardzo dobrym prognostykiem jest fakt zwiększonego zainteresowania lotami czarterowymi do miejsc turystycznych".

"Dostajemy też sygnały o chęci zwiększania częstotliwości, bądź też przywracania kierunków przez poszczególnych przewoźników. Nadchodzące wakacje, to jeden z najbardziej wyczekiwanych sezonów w lotnictwie cywilnym, a wzrost zainteresowania czarterami pozwala widzieć przyszłość w nieco jaśniejszych barwach" - dodaje Rudzki.

Z danych lotniska wynika, że od początku roku port w ruchu międzynarodowym obsłużył 370 tys. osób (spadek o 85,8 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego), z czego 53,4 proc. podróżowało w strefie Schengen. 255 tys. podróżnych wybrało połączenia rejsowe z przewoźnikami tradycyjnymi (spadek o 86,9 proc.). Z kolei w ruchu niskokosztowym obsłużono 45 tys. pasażerów (spadek o 89,6 proc.). Z krajowych połączeń skorzystało 44 tys. pasażerów (spadek o 83,4 proc.).

Jeśli chodzi o ruch czarterowy, to - jak podał port - od początku 2021 r. 70 tys. pasażerów wybrało tego typu połączenia (spadek o 66,8 proc. r/r). Największym powodzeniem cieszyły się Punta Cana (Dominikana), Marsa Alam (Egipt), Zanzibar (Tanzania), Puerto Plata (Dominikana) oraz Tbilisi (Gruzja).

Od początku 2021 r. na pokładach wszystkich samolotów lądujących na Lotnisku Chopina i z niego startujących przewieziono 12 442 tony ładunków (spadek o 23,4 proc.), oraz 1 063 tony poczty (spadek o 54,3 proc.).

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. Zarządza nim Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze". W 2020 roku port obsłużył 5,482 mln, co dało spadek o 70,9 proc.

