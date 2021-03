Lotnisko Chopina włącza się w promocję szczepień przeciw COVID-19

Warszawskie Lotnisko Chopina włączyło się do ogólnopolskiej akcji #SzczepimySię, która została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i KPRM, by zachęcać Polaków do szczepień przeciw COVID-19 - poinformował we wtorek port. W terminalu lotniska pojawiły się grafiki do tego nakłaniające.

"Szczepienia są najlepszym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na bezpieczeństwie sanitarnym i jak najszybszym powrocie do normalności" - przekonuje w komunikacie Lotnisko Chopina. Jak dodaje, największy port lotniczy w Polsce włączył się w promocję szczepień przeciw COVID-19.

We wszystkich halach stołecznego terminala pojawiły się grafiki zachęcające do wzięcia udziału w tej ogólnopolskiej akcji. "Widoczna na nich strzykawka, powiązana z akcentami lotniczymi - samolotami będącymi w nieustannym ruchu - ma symbolizować szczepienie jako najskuteczniejszy sposób na powrót do powszechnych podróży lotniczych" - tłumaczy lotnisko.

Rzecznik Lotniska Chopina Piotr Rudzki podkreśla, że zaszczepienie się przeciwko koronawirusowi "powinno być wpisane w nasze nawyki, powinno być naszym naturalnym odruchem, zabezpieczającym przed transmisją koronawirusa". "Mamy nadzieję, że nasza akcja zwiększy zainteresowanie programem szczepień przeciw COVID-19, dzięki czemu podróże lotnicze znów staną się popularne. Dlatego właśnie postawiliśmy na hasło +ZDROWYodRUCH+" - przekazał.

Lotnisko podkreśliło, że działania warszawskiego portu wpisują się w ogólnopolską akcję #SzczepimySię, która została przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia i KPRM, by zachęcać Polaków do skorzystania z programu szczepień przeciw COVID-19.