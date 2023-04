Lotnisko im. Reymonta w Łodzi: liczba obsłużonych pasażerów w I kwartale wzrosła o 173 proc.

Liczba podróżnych obsłużonych przez łódzkie lotnisko w I kwartale br. wzrosła o 173 proc. w stosunku analogicznego okresu 2022 r. - poinformowała we wtorek rzeczniczka Portu Lotniczego im. Reymonta w Łodzi Wioletta Gnacikowska.

W tym roku od stycznia do marca z łódzkiego lotniska skorzystało ponad 67 tys. osób - o ponad 42 tys. więcej niż w I kwartale 2022 r., co daje wzrost o 173 proc. Jak podała Gnacikowska, jest to też wzrost o prawie 37 proc. w stosunku do ostatniego roku przed pandemią (2019), kiedy w I kwartale lotnisko obsłużyło niespełna 50 tys. pasażerów.

"Pod koniec 2022 r. nasze lotnisko zyskało cztery nowe połączenia: do Alicante, Brukseli Charleroi, Mediolanu Bergamo i Londynu Luton. Te kierunki cieszyły się powodzeniem w okresie zimowym. Do Alicante pasażerowie z Łodzi uciekali przed zimą. Zauważyliśmy, że niektórzy nadają na bagaż kije golfowe i rowery. Okazało się na wybrzeżu Costa Blanca jest wiele pól golfowych i tras rowerowych, z których można korzystać cały rok" - wskazał dyrektor handlowy Portu Lotniczego Łódź Robert Makowski.

Jak dodał, wiele osób latało z Łodzi do Mediolanu Bergamo, a stamtąd przemieszczało się do ośrodków narciarskich w Alpach i Dolomitach. Z łódzkiego lotniska korzystali też mieszkańcy innych regionów kraju.

Dyrektor handlowy portu uważa, że wzrost liczby pasażerów to dobra prognoza na kolejne kwartały tego roku. Aby znaleźć w historii lotniska lepszy wynik dotyczący liczby pasażerów obsłużonych w I kwartale, trzeba się cofnąć o 10 lat - do 2013 r., kiedy ich liczba była o 3 tys. wyższa niż tegoroczny wynik.

"Nadzieję na jeszcze lepsze statystyki i nowe atrakcyjne kierunki z łódzkiego lotniska w kolejnych latach pokładamy w Forum Routes Europe 2023 - imprezie, która za dwa tygodnie rozpocznie się w Łodzi, a na którą przyjazd potwierdziło już prawie 1000 delegatów, w tym przedstawiciele 85 linii lotniczych, takich jak np. Lufthansa, KLM, Air France, Wizz Air i Ryanair. Liczymy na dobre biznesowe rozmowy i pozyskanie nowych kierunków dla łodzian" - dodał Makowski.

W ubiegłym roku lotnisko w Łodzi obsłużyło niespełna 200 tys. pasażerów. Obok wakacyjnych czarterów obsługiwało połączenia do Alicante, Brukseli Charleroi, Mediolanu Bergamo i Londynu Luton.

