Lotnisko Katowice: kolejne wakacyjne kierunki LOTu – łącznie dwanaście

Cztery kolejne wakacyjne połączenia z katowickiego lotniska zapowiedziały Polskie Linie Lotnicze LOT – podały w czwartek służby prasowe Katowice Airport. Do ogłoszonych w grudniu ub. roku ośmiu kierunków dołożono: Samos, Barcelonę, Aktion i Kalamatę.

Po raz pierwszy gamę wakacyjnych połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych pod hasłem "#LOTnaWakacje" z dziesięciu krajowych portów lotniczych, LOT zaoferował w ubiegłoroczne wakacje. Wówczas z Katowic można było polecieć na jedenastu trasach.

W grudniu ub. roku narodowy przewoźnik zapowiedział na wakacje 2021 r. osiem pierwszych kierunków z Katowic. W czwartek o kolejnych czterech wakacyjnych połączeniach LOTu poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego katowickiego lotniska. Wskazał, że wszystkie tamtejsze trasy w ramach oferty "LOT na wakacje" obsługiwane będą Boeingami 737-800 lub 737 Max 8.

Według informacji Adamczyka, 18 czerwca br. odbędzie się pierwszy lot z Katowic LOTu na grecką wyspę Samos - będzie tam można latać w piątki, do 24 września. 19 czerwca br. wystartuje połączenie do Barcelony, które obsługiwane będzie w każdą sobotę do 2 października.

Dzień później odbędzie się pierwszy rejs do greckiego portu lotniczego Aktion, który obsługuje miejscowość Preweza; LOT na tej trasie będzie latał do 3 października, w każdą niedzielę. Czwarty nowy kierunek to grecka Kalamata, która wystartuje 22 czerwca i obsługiwana będzie w każdy wtorek do 28 września.

"Podobnie jak w ub. roku, porty regionalne stanowią istotną część naszej siatki wakacyjnej. Dzięki znakomitej współpracy z lotniskiem w Katowicach możemy pasażerom z południa Polski zaproponować aż dwanaście popularnych wśród turystów kierunków m.in. w Grecji, Hiszpanii i Bułgarii" - powiedział cytowany przez Adamczyka członek zarządu LOTu ds. handlowych Michał Fijoł.

Pozostałe trasy, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 r., to: Ateny (od 3 czerwca do 3 października), Burgas (od 28 maja do 2 października), Korfu (od 29 maja od 2 października), Majorka (od 2 czerwca do 29 września), Olbia (od 2 czerwca do 29 września), Rodos (od 29 maja do 2 października ), Saloniki (od 2 czerwca do 29 września) i Warna (od 1 czerwca do 1 października).

"Współpraca Katowice Airport z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT układa się dobrze. Narodowy przewoźnik jest aktywny w Pyrzowicach i to zarówno na rynku przewozów regularnych, jak i czarterowych" - zaznaczył prezes zarządcy katowickiego lotniska, Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, Artur Tomasik.

Wskazał, że w tym pierwszym segmencie to obsługa trasy do Warszawy, ale też atrakcyjna i bogata letnia siatka połączeń regularnych, z której w ub. roku skorzystały na katowickich kierunkach prawie 22 tys. podróżnych. Dodał, że LOT jest też wyraźnie obecny w pyrzowickim segmencie czarterów.

"Najlepszym świadectwem tego jest fakt, że na przełomie lutego i marca zdecydował się na zbazowanie w Pyrzowicach Boeinga 787-8 Dreamliner, którym na zlecenie biur podróży obsługuje dalekodystansowe połączenia czarterowe do Dominikany i Meksyku, a od sezonu zima 2021/2022 będzie latał także na Malediwy" - zasygnalizował Tomasik.

"Wszystkie trasy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdza potencjał Katowice Airport także w obszarze dalekodystansowych połączeń czarterowych. Jestem przekonany, że w najbliższych miesiącach pogłębiać będziemy współpracę z PLL LOT, co zaowocuje kolejnymi nowymi kierunkami obsługiwanymi lotowskimi maszynami" - dodał prezes GTL.

W związku z obostrzeniami siatka połączeń regularnych Katowice Airport jest obecnie ograniczona do sześciu tras. Realizowane są połączenia linii Wizz Air do Sztokholmu-Skavsta, Eindhoven, Londynu-Luton i na Teneryfę, a także Ryanaira do Dortmundu i Londynu-Stansted.

Ponadto z Pyrzowic są wykonywane połączenia na zlecenia biur podróży na Maderę, do Antalii, Bodrum, Hurghady, Sharm El-Sheikh, Marsa Alam, Amilcar Cabral, Cancun, Puerto Platy, Punta Cany, Palma do Mallorca oraz na Fuerteventurę i Teneryfę.

Ogółem przewoźnicy lotniczy oraz biura podróży zapowiedzieli w letnim rozkładzie lotów Katowice Airport 132 trasy regularne i czarterowe do 103 lotnisk zlokalizowanych w 32 państwach na czterech kontynentach.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

