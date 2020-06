Lotnisko Katowice: nowe wakacyjne rejsy LOTu od 3 lipca

Od 3 lipca Polskie Linie Lotnicze LOT rozpoczną wykonywanie nowych wakacyjnych połączeń z katowickiego lotniska – podały w czwartek służby prasowe Katowice Airport. Ogółem będzie to 10 tras z obsługą od jednego do trzech rejsów w tygodniu.

O nowej gamie wakacyjnych połączeń do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych pod hasłem "#LOTnaWakacje" z dziesięciu krajowych portów lotniczych, LOT informował w środę. W czwartek szczegóły połączeń z Katowic przekazał Piotr Adamczyk z biura prasowego tamtejszego lotniska.

Według jego informacji narodowy przewoźnik zaoferuje z Katowic m.in. sześć kierunków greckich: na wyspę Zakynthos (od 3 lipca do 28 sierpnia w każdy piątek), do Chanii (od 3 lipca do 31 sierpnia w każdy poniedziałek i piątek), na Rodos (od 4 lipca do 29 sierpnia w każdą środę i sobotę), na Kos (od 7 lipca do 25 sierpnia w każdy wtorek), do Heraklionu (od 6 lipca do 31 sierpnia w każdy poniedziałek i czwartek) oraz do Salonik (od 8 lipca do 26 sierpnia w każdą środę).

Ponadto z Katowic LOT poleci na hiszpańską Majorkę (od 4 lipca do 29 sierpnia w każdą sobotę), do bułgarskiego Burgas (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdy wtorek, czwartek i niedzielę), do Splitu w Chorwacji (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdą niedzielę) oraz do albańskiej Tirany (od 5 lipca do 30 sierpnia w każdą niedzielę).

"Cieszymy się, że Polskie Linie Lotnicze LOT tak dynamicznie zwiększają swoją ofertę w Katowice Airport. Z Pyrzowic na wypoczynek latamy nie tylko z biurami podróży, z każdym rokiem coraz popularniejsze jest indywidualne organizowanie urlopu w oparciu o dostępną siatkę połączeń regularnych" - powiedział cytowany przez Adamczyka szef zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"Wierzymy, że międzynarodowe połączenia narodowego przewoźnika zagoszczą w Katowice Airport także w dłuższej, nie tylko wakacyjnej perspektywie" - dodał Tomasik. W ostatnich latach LOT latał z Katowic wyłącznie do Warszawy, wykonując po parę połączeń dziennie. Przywrócenie codziennych kursów między Katowicami i Warszawą figuruje obecnie w systemie sprzedażowym LOTu z datą 1 lipca.

Ponadto informacje o wznowieniu lotów z lotniska Katowice rozsyłały w ub. tygodniu linie lotnicze Wizz Air oraz Ryanair. Pierwsza z nich rozpoczęła loty z Katowic 17 czerwca, a druga zamierza zrobić to od 1 lipca.

Wizz Air obsługuje obecnie z Katowic 11 tras: Burgas, Kolonia, Katania, Dortmund, Eindhoven, Reykjavik, Palma de Mallorca, Split, Stavanger, Teneryfa oraz Oslo Torp. Zgodnie z danymi ze strony Ryanaira jego zaplanowane od 1 lipca trasy z Katowic to: Dortmund, Kijów, Odessa, Alghero, Ateny, Katania, Londyn Stansted, Burgas, Manchester, Birmingham, Burgas, Pafos, Cork i Dublin.

Według informacji służb prasowych Katowice Airport, Lufthansa zamierza częściowo przywracać połączenia z Katowic 1 września, a w pełni - od zimowego rozkładu lotów.

Przedstawiciele lotniska w ostatnich dniach sygnalizowali, że przewoźnicy czarterowi, którzy dla Katowice Airport są ważną częścią działalności, uzależniali wznowienie swoich połączeń od zniesienia wymogu zajmowania w samolotach co drugiego miejsca - aby można było w całości zapełnić samoloty. Wymóg ten ma przestać obowiązywać od 1 lipca.

Zgodnie z obecnym rozporządzeniem rządu dot. pasażerskich lotów międzynarodowych linie lotnicze mogą wykonywać rejsy z i do Polski na razie do państw Unii Europejskiej oraz należących do EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria). Co najmniej do 30 czerwca br. z i do Polski nie można realizować połączeń do Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Portugalii i Szwecji.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej, wywołany pandemią, wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Obecnie władze Katowice Airport spodziewają się, że w 2020 r. z tamtejszej siatki połączeń skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.