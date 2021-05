Lotnisko Katowice obsłużyło w kwietniu o ok. 35 proc. więcej pasażerów, niż rok wcześniej

Z lotniska Katowice w kwietniu br. skorzystało ponad 40 tys. pasażerów, czyli o ponad 35 proc. więcej, niż w marcu przed rokiem – podały w piątek służby prasowe portu. Nadal dynamicznie rósł w kwietniu przewóz lotniczego cargo.

Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w ruchu pasażerskim ogółem obsłużono tam w kwietniu br. 40,4 tys. podróżnych - o 10,6 tys. więcej (wzrost o 35,6 proc.) w porównaniu z marcem ub. roku (lotnisko odnosi tegoroczne dane za kwiecień do ostatniego miesiąca ub. roku przed wprowadzeniem w Polsce zakazu lotów w ruchu pasażerskim).

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w kwietniu br. ponad 8,4 tys. pasażerów, o 3,5 tys. więcej (o 70,6 proc.) w porównaniu z trzecim miesiącem 2020 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły natomiast z i do Pyrzowic 31,7 tys. osób, czyli o 7,1 tys. więcej (o 29 proc.), niż w marcu rok temu.

W kwietniu br. w Pyrzowicach odbyły się 1 194 starty i lądowania, czyli o 112 więcej (o 10,3 proc.) niż w marcu minionego roku.

Podczas czterech pierwszych miesięcy br. w Katowice Airport obsłużono 109,2 tys. podróżnych, tj. o 542,7 tys. mniej (o 83,4 proc.) niż w tym samym czasie w 2020 r. Z regularnych połączeń skorzystało blisko 29,5 tys. osób, czyli o 496,6 tys. mniej (o 94,4 proc.), niż rok temu. W ramach lotów czarterowych odnotowano 78,4 tys. pasażerów - o 32,3 tys. mniej (o 29,2 proc.) w porównaniu z tym samym okresem w 2020 r.

Od stycznia do końca kwietnia br. katowickie lotnisko obsłużyło 3 887 operacji startów i lądowań, czyli o 3 821 mniej (o 49,6 proc.), niż rok temu.

Jak powiedział cytowany przez Adamczyka Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, w kwietniu br. odnotowano tam pewne pobudzenie ruchu pasażerskiego w porównaniu z marcem, jednak liczba podróżnych była ciągle bardzo daleka od mierzonej w podobnym czasie przed pandemią.

"Aktualnie w Pyrzowicach siłą napędową przewozów pasażerskich są czartery. Od stycznia do kwietnia br. udział ruchu czarterowego w całości obsłużonych podróżnych wynosił 73 proc.; w tym samym okresie w ubiegłym roku było to 20 proc. W tym trudnym czasie jedną z zalet przewozów realizowanych na zlecenie biur podróży są wysokie wypełnienia rejsów. W kwietniu średnio na rejs czarterowy odnotowywaliśmy 147 pasażerów, w ruchu regularnym było to 48 podróżnych" - wskazał Tomasik.

Zaznaczył jednocześnie, że w kwietniu br. kontynuowany był stabilny trend wzrostu przewozów cargo z i do Pyrzowic. Podczas czwartego miesiąca 2021 r. w Katowice Airport obsłużono 2450 ton towarów, o 1176 ton więcej (o 92,3 proc. więcej) w porównaniu z tym samym miesiącem ub. roku. W pierwszych czterech miesiącach br. obsłużono 9 155 ton frachtu, o 3 016 ton więcej, niż przed rokiem (o 49,1 proc.)

"W Katowice Airport przewozy cargo lotniczego rozwijają się w imponującym tempie. W kwietniu wzrost wyniósł aż 90 proc. rok do roku. GTL SA od lat konsekwentnie i z determinacją rozwija infrastrukturę do obsługi tego segmentu ruchu, co szczególnie w czasie kryzysu branży lotniczej przynosi dobre owoce" - zdiagnozował Tomasik.

"Dzięki cargo nie jesteśmy uzależnieni tylko od znajdującego się w trudnym położeniu segmentu pasażerskiego, a to powoduje, że łatwiej jest nam utrzymać płynność finansową. Prognozujemy, że w tym roku z i do Katowice Airport zostanie przewiezione ponad 30 tys. ton cargo lotniczego, co umocni lotnisko na pozycji niekwestionowanego lidera w tym segmencie wśród polskich lotnisk regionalnych" - dodał prezes GTL.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię, w ub. roku zanotowano 1,44 mln pasażerów.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

