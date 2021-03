Lotnisko Katowice obsłużyło w lutym ok. 95 proc. mniej pasażerów niż rok wcześniej

Z lotniska Katowice w lutym br. skorzystało 14 tys. pasażerów, czyli o ponad 95 proc. mniej niż przed rokiem – podały w poniedziałek służby prasowe portu. Rósł nadal natomiast przewóz lotniczego cargo.

Jak poinformował Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w ruchu pasażerskim ogółem obsłużono tam w lutym br. 14 tys. podróżnych - o 250,9 tys. mniej (spadek o 94,7 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ub. roku. W lutym w Pyrzowicach odbyło się 697 startów i lądowań, czyli o 1911 mniej (o 3,3 proc), niż w tym samym okresie minionego roku.

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w lutym br. 3,2 tys. pasażerów, o 215,4 tys. mniej (o 98,5 proc.) w porównaniu z drugim miesiącem 2020 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 10,6 tys. osób, to o 35,2 tys. mniej (o 76,8 proc.).

Jak powiedział cytowany przez Adamczyka Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, linie lotnicze oraz biura podróży już rok zmagają się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa. Skutkiem są wyniki przewozów pasażerskich, zdecydowanie niższe niż w poprzednich latach.

"Od kilku miesięcy szczególnie mocno ograniczona jest siatka połączeń regularnych, a to ze względu na liczne restrykcje dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, czy też Norwegii - czyli kluczowych rynków w ruchu rozkładowym z Pyrzowic" - wskazał Tomasik.

Zaznaczył, że mimo największego w historii lotnictwa kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa, Katowice Airport ma stosunkowo dobre informacje z segmentu przewozów czarterowych.

"Aktualnie w Pyrzowicach obsługiwane są m.in. dalekodystansowe loty do Cancun i Puerto Platy na zlecenie Rainbow Tours oraz rejsy do Punta Cany dla biura podróży TUI. Połączenia te realizowane są za pomocą bazującego w Katowice Airport, a należącego do PLL LOT, Boeinga 787-8 Dreamliner" - podał Tomasik.

Ponadto, w niedzielę zainaugurowano cotygodniowe dalekodystansowe połączenie czarterowe TUI do Amílcar Cabral w Republice Zielonego Przylądka. Rejs obsłużył (z postojem na tankowanie na Gran Canarii) należący do linii lotniczej Enter Air Boeing 737-800.

Tomasik zaznaczył w poniedziałek, że w lutym br. roku kontynuowany był stabilny trend dużego wzrostu przewozów cargo z i do Pyrzowic. Podczas drugiego miesiąca 2021 r. w Katowice Airport obsłużono 2039 ton towarów, to jest o 510 ton więcej (o 33,3 proc. więcej) w porównaniu z tym samym miesiącem ub. roku.

Od stycznia do końca lutego 2021 r. na katowickim lotnisku obsłużono 4225 ton frachtu, czyli o 1105 ton więcej (o 35,4 proc.) niż w 2020 r. W całym 2020 r. katowickie lotnisko umocniło się na pozycji lidera w segmencie cargo wśród polskich portów regionalnych z wynikiem blisko 20,4 tys. ton frachtu lotniczego - najwięcej w historii portu, mimo ogólnoeuropejskiego spadku tych przewozów o 12 proc.

"Obsługa ruchu towarowego to coraz mocniejszy filar działalności Katowice Airport. Od lat konsekwentnie inwestujemy w rozwój infrastruktury do obsługi ruchu towarowego. W ostatnich latach, w południowo-wschodniej części portu, powstała od podstaw nowa strefa cargo z nowoczesnym terminalem, dużym parkingiem dla aut osobowych i ciężarówek oraz płytą postojową samolotów na 10 frachtowców" - przypomniał Tomasik.

"W portfolio najemców mamy DHL Express, FedEx/TNT, UPS, Amazona i Lufthansę Cargo. Ta ostatnia, w styczniu 2021 r, uruchomiła w Pyrzowicach ogólnopolski punkt integracji frachtu. W tym roku spodziewamy się rekordowego wzrostu przewozów cargo na poziomie nawet 30 proc." - zasygnalizował szef zarządcy katowickiego lotniska.

Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych. Ostatecznie, ze względu na pandemię koronawirusa, było to 1,44 mln pasażerów.

Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.

