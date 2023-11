Lotnisko Katowice po raz pierwszy obsłużyło 5-milionowego pasażera w ciągu roku

Pięciomilionowego pasażera, po raz pierwszy w ciągu roku kalendarzowego, obsłużyło lotnisko Katowice. Okazała się nim mieszkająca w Niemczech pani Aleksandra, która przyleciała tam w piątek z synem i rodzicami porannym rejsem linii Wizz Air z Dortmundu.

Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W rekordowym dotąd 2019 r. skorzystało z niego 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na ten rok zakłada obsłużenie 5,5 mln pasażerów. Granicę 5 mln przekroczono - po raz pierwszy w historii - w piątek 3 listopada.

Na panią Aleksandrę czekali w terminalu C (przylotów) szefowie lotniska i przedstawiciele przewoźnika. Pięciomilionowa pasażerka otrzymała m.in. bukiet róż i voucher na kolejny lot. Jak mówiła, jeszcze nie wie, jak go wykorzysta. Z Katowice Airport dotąd nie korzystała, a na Śląsku ostatnio była dziewięć lat temu. Jej marzeniem było spotkanie z mieszkającą tam rodziną.

Prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik mówił, że piątkowa uroczystość potwierdza trend rozwojowy w porcie. Jak zaznaczył, długoterminowa prognoza ruchu opracowana przez zespół ekspertów GTL, walidowana przez zewnętrznego konsultanta, zakłada 6 mln pasażerów na lotnisku w przyszłym roku, 7,5 mln w 2028 r. i 10 mln w 2033 r.

Stąd GTL przygotowało program inwestycyjny, już przedstawiony właścicielom spółki do akceptacji. Władze portu chciałyby go ogłosić jeszcze w tym roku mając na uwadze, że perspektywa niemal dwukrotnie większego ruchu wiąże się z potrzebą rozbudowy infrastruktury. W ciągu pięciu lat miałby powstać m.in. nowy terminal pasażerski o powierzchni ok. 50 tys. m kw.

Przedstawiciele lotniska wskazują na specyficzne trendy w rozwijającym się ruchu lotniczym z Katowic. W tegorocznym zimowym rozkładzie lotów, który wszedł w życie w niedzielę 29 października i będzie obowiązywał do ostatniej soboty marca, sieć czarterów obejmuje 29 tras, w tym liczne bezpośrednie połączenia dalekodystansowe, obsługiwane samolotami szerokokadłubowymi.

"Najważniejsza nowość to połączenie do Wenezueli na wyspę Margarita, ale bezpośrednio z Pyrzowic w sezonie zimowym można polecić także do Dominikany, na Kubę, do Meksyku, do Tajlandii, do Wietnamu. Będziemy mieli np. pięć rejsów tygodniowo na Zanzibar, więc ta oferta nigdy dotąd tak bogata w sezonie zimowym, jeśli chodzi o czartery, nie była" - mówił w piątek Piotr Adamczyk z biura prądowego lotniska.

Dodał, że zimowy rozkład zawiera też 38 połączeń regularnych, w tym nowości linii Wizz Air do Alicante i do Kopenhagi (13 i 14 grudnia br. zainaugurowane zostaną trasy tego przewoźnika do Akaby i Brukseli-Charleroi). Najpopularniejszymi kierunkami regularnymi w Katowicach są: Londyn (lotniska Luton i Stansted) oraz Dortmund, gdzie w niektóre dni lata pięć samolotów dziennie.

Tegoroczne wyniki Katowice Airport oznaczają odbudowę ruchu sprzed pandemii. Liczbę 5,5 mln podróżnych prognozowano tam pierwotnie w 2020 r.; ze względu na pandemię było ich 1,44 mln, a w 2021 r. - 2,32 mln. W ub. roku z portu skorzystało 4,42 mln osób. Lotnisko pozostaje krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w komercyjnym cargo.