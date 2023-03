Lotnisko Katowice: połączenie ze Stambułem prawdopodobnie nie dojdzie do skutku

Planowane od dłuższego czasu i podane do publicznej wiadomości połączenie Stambuł – Katowice – Stambuł linii lotniczej Turkish Airlines prawdopodobnie nie dojdzie do skutku – przekazały w piątek po południu władze Katowice Airport.

W czwartek narodowy przewoźnik PLL LOT podał w komunikacie, że od 27 kwietnia uruchomi stałe połączenie Krakowa ze Stambułem. Rejsy, wykonywane we współpracy z Turkish Airlines w ramach partnerstwa sojuszu Star Alliance, będą odbywały się trzy razy w tygodniu.

O tym, że narodowe tureckie linie lotnicze Turkish Airlines uruchomią 3 marca 2023 r. regularne połączenie z Katowic do Stambułu katowickie lotnisko informowało 21 listopada ub. roku. W piątek podało z kolei, że "planowane od dłuższego czasu i podane do publicznej wiadomości połączenie Stambuł - Katowice - Stambuł linii lotniczej Turkish Airlines prawdopodobnie nie dojdzie do skutku".

Marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski skomentował, że "nagła decyzja administracyjna z Warszawy" oznacza blokowanie rozwoju katowickiego lotniska. Zapowiedział dalsze wspieranie rozwoju tego portu lotniczego, pozostającego częściowo w samorządowych rękach.

Jak wynika z informacji rozesłanej w piątek przez Piotra Adamczyka z zespołu prasowego Katowice Airport, 10 listopada 2022 r. Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał Turkish Airlines zezwolenie eksploatacyjne na obsługę trasy Katowice - Stambuł, a 15 listopada 2022 r. zatwierdził rozkład zimowy dla tego połączenia (od 3 do 25 marca 2023 r.).

"Wydając decyzję ULC powołał się na zapisy umowy międzyrządowej o komunikacji lotniczej pomiędzy Polską a Turcją, zgodnie z którą Turkish Airlines może wskazać dwa polskie lotniska, z których chce latać (pierwszym była Warszawa, a drugim Katowice)" - przypomniał Adamczyk.

Połączenie miało być wykonywane od 3 marca 2023 r. pięć razy w tygodniu, a w szczycie sezonu wakacyjnego trasa Katowice - Stambuł miała być obsługiwana codziennie.

"Uruchomienie połączenia z Katowic do Stambułu miało być ważnym elementem rozwoju siatki połączeń naszego portu. Pasażerowie z woj. śląskiego zyskaliby nie tylko bezpośrednią rotację do Stambułu, ale także dostęp do licznych opcji przesiadkowych, przede wszystkim do Azji" - zaznaczył Adamczyk.

Wskazał, że wraz z decyzją ULC o zgodzie eksploatacyjnej dla połączenia Katowice - Stambuł i zatwierdzeniem rozkładu zimowego, wystartowała sprzedaż biletów, a Turkish Airlines, Katowice Airport i władze samorządowe rozpoczęły promocję trasy i przygotowania do jej uruchomienia.

"Większość tych działań wymagała znaczącego zaangażowania organizacyjnego i finansowego. Podkreślamy, że podstawą do rozpoczęcia promocji połączenia Katowice - Stambuł była administracyjna decyzja ULC, który wydał zgodę eksploatacyjną dla tej trasy i zatwierdził jej rozkład zimowy. Oznaczało to, że nie było żadnych przeszkód formalno-prawnych dla obsługi połączenia Katowice - Stambuł" - stwierdził Adamczyk.

Ponadto, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości połączeń lotniczych, Turkish Airlines 20 grudnia 2022 r. wystąpiły do ULC o zatwierdzenie rozkładu lotów na trasie Katowice - Stambuł na sezon "Lato 2023" (od 26 marca do 28 października br).

"Pomimo upływu kilku miesięcy, ULC do dnia dzisiejszego nie dokonał takiego zatwierdzenia. Swoje opóźnienie w wydanym komunikacie prasowym ULC motywował tym, że w dniu 12 stycznia 2023 r. również PLL LOT zgłosiły zamiar wykonywania połączeń lotniczych z Katowic do Stambułu (o czym nie poinformowały Katowice Airport)" - zrelacjonował przedstawiciel lotniska.

"W związku z tym i zgodnie z polsko-turecką umową, obie strony miały uzgodnić pomiędzy sobą letni rozkład lotów przed zatwierdzeniem przez ULC rozkładu letniego dla połączenia Katowice - Stambuł. Naszym zdaniem uzgodnienie to ma charakter typowo techniczny i nie daje podstaw do odmowy zatwierdzenia planu lotów" - dodał.

"Powyższe działania ULC oraz PLL LOT spowodowały, że Turkish Airlines de facto nie mógł uruchomić planowanego połączenia z Katowice Airport, bowiem bez uzgodnienia rozkładu letniego przewoźnik ten mógłby operować w oparciu o rozkład zimowy jedynie przez trzy tygodnie. Z tego względu Turkish Airlines przesunął inaugurację połączenia z Katowice Airport z 3 marca na 1 maja 2023 r., a 27 lutego 2023 r. z systemu rezerwacyjnego Turkish Airlines zniknęła możliwość rezerwacji lotów z Katowic do Stambułu" - napisał Adamczyk.

Nawiązał do opublikowanych 9 marca komunikatów PLL LOT informujących, że połączenie do Stambułu będzie realizowane z Krakowa.

"Uruchomienie takich połączeń z Krakowa oznacza faktyczne zaniechanie przez Turkish Airlines zamiaru operowania z Katowice Airport. Umowa międzyrządowa nie przewiduje bowiem możliwości uruchomienia przez Turkish Airlines połączenia do Stambułu z trzeciego lotniska w Polsce. Tym samym woj. śląskie i jego mieszkańcy prawdopodobnie utracili możliwość połączenia z jednym z największych lotnisk przesiadkowych na świecie" - stwierdził Adamczyk.

"PLL LOT składając do ULC formalny wniosek o loty z Katowice Airport wstrzymał wydanie decyzji przez ULC o zatwierdzeniu planu lotów Turkish Airlines, następnie - z pominięciem umowy bilateralnej - pojawiło się ogłoszenie, że Turkish Airlines w sezonie letnim będzie latał z Krakowa" - wyjaśnił.

Zastrzegł, że strona turecka przeanalizowała w ub. roku potencjał rynku w Katowice Airport i była zdeterminowana do otwarcia połączenia Katowice - Stambuł, o czym świadczą przeprowadzone audyty operacyjne i bezpieczeństwa, prowadzenie działań marketingowych i uruchomienie sprzedaży biletów, jak również organizacja study tour oraz powołanie dyrektora placówki w Katowice Airport.

"Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze SA, firma zarządzająca Katowice Airport, jest profesjonalnym podmiotem rynku lotniczego, prowadząc sprawy spółki w sposób etyczny, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami oraz interesem województwa i jednocześnie tego samego oczekuje od wszystkich pozostałych uczestników rynku lotniczego. Zarząd GTL SA jest w stałym kontakcie z zarządem Turkish Airlines. Zarówno port, jak i region, są nadal gotowe do uruchomienia i wspierania połączenia Turkish Airlines na trasie Katowice - Stambuł" - zadeklarował Piotr Adamczyk.

Do sprawy odniósł się też w piątek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski, który ocenił ją jako "porażkę dla regionalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości". "Zazdrość w Warszawie, że woj. śląskie wiedzie prym w różnych obszarach sprawiła, że trzeba pewne decyzje zablokować. Coś co miało być pewne trafiło do Krakowa. Przed takim zagrożeniem wspólnie z prezydentem Katowic przestrzegaliśmy od kilku tygodni" - napisał w mediach społecznościowych Chełstowski.

"Umniejszanie roli lotniska w Pyrzowicach jest tak naprawdę umniejszaniem roli i znaczenia woj. śląskiego. Gdzie są parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości? Gdzie jest wojewoda śląski? Regionalni polityki PiS powinni wspierać rozwiązania korzystne dla regionu i mieszkańców. Połączenie do Stambułu, procedowane przez lotnisko od wielu miesięcy, miało być kolejnym kamieniem milowym w rozwoju. Teraz nagła decyzja administracyjna z Warszawy ten rozwój blokuje" - ocenił marszałek.

"Raz jeszcze podkreślę, że połączenie ze Stambułem, skąd można dotrzeć do ponad 280 lotnisk w 129 krajach, było ważne nie tylko dla pięciomilionowej społeczności mieszkańców naszego regionu, ale także dla rozwoju gospodarczego i turystycznego. Niestety z przyczyn, które nie są właściwie w żaden sposób doprecyzowane, to się nie stanie" - stwierdził.

"Decyzja o przeniesieniu połączeń ze Stambułem do innego portu lotniczego, choć zaskakująca, tylko umocni nasze stanowisko jako samorządu regionalnego o dalszym wspieraniu Katowice Airport im. Wojciecha Korfantego. Będziemy nadal inwestować w nasze lotnisko, z którego usług korzystają co roku miliony pasażerów" - zapowiedział Chełstowski.

