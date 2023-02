Lotnisko Katowice spodziewa się 20-pocentowego wzrostu liczby pasażerów

Port Lotniczy Katowice spodziewa się w tym roku ok. 20-procentowego wzrostu liczby pasażerów, do rekordowego poziomu 5,3 mln osób – wynika z informacji lotniska. We wtorek uruchomienie latem trzech nowy tras z Katowic: do Treviso, Puli i Warny, zapowiedziała linia Ryanair.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

"Myślę, że w tym roku w Katowice Airport odnotujemy wzrost liczby pasażerów znacznie powyżej rynku, który - według prognoz - urośnie średnio o 10-12 proc.. U nas będzie to ok. 20 proc., czyli ok. 800 tys. pasażerów więcej niż w roku ubiegłym" - ocenił podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach Artur Tomasik, prezes zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL).

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego połączeń skorzystało rekordowe dotąd 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Pandemia koronawirusa w latach 2020-2021 zahamowała wzrost liczby podróżnych. W 2020 r. z sieci połączeń lotniska skorzystało 1,44 mln osób, a w 2021 r. - 2,32 mln. Miniony rok przyniósł odbudowę przewozów pasażerskich - z usług portu skorzystało 4,42 mln osób. Rok 2023, z liczbą pasażerów rzędu 5,3 mln osób, ma być rekordowy w historii lotniska.

We wtorek swoje tegoroczne plany związane z lotniskiem Katowice w Pyrzowicach przedstawiła linia lotnicza Ryanair, która w sezonie letnim uruchomi stąd trzy nowe trasy: do Treviso we Włoszech, chorwackiej Puli oraz bułgarskiej Warny. Łącznie z nowymi trasami samoloty tego przewoźnika będą latać z Katowic w 16 kierunkach, z których 13 to destynacje oferowane z wyłącznie przez Ryanair. Tygodniowo samoloty przewoźnika będą realizować z pyrzowickiego lotniska ok. 120 lotów.

Jak poinformował we wtorek prezes linii lotniczej Buzz z grupy Ryanair Michał Kaczmarzyk, do ośmiu bazujących dotąd w Pyrzowicach samolotów Ryanair od nowego sezonu dołączy kolejny, co oznacza inwestycję rzędu 100 mln dol. Przewoźnik bezpośrednio zatrudnia w Katowicach ok. 400 osób, generując kolejne 1,2 tys. miejsc pracy w usługach lotniskowych. W ciągu roku z i do Katowic, w ramach połączeń regularnych i czarterowych, Ryanair planuje przewieźć ok. 1,7 mln pasażerów.

W tym roku - podał Kaczmarzyk - rozkład lotów linii Ryanair na trasach z i do Polski jest największy w historii. Przewoźnik operuje z 13 krajowych lotnisk, z których sześć jest także jego bazami z 39 samolotami. Zatrudnia bezpośrednio ponad 2 tys. osób, generując ok. 12 tys. miejsc pracy w otoczeniu. Roczna liczba pasażerów na polskich trasach ma wzrosnąć z ok. 14 do 15 mln osób. W tym roku nowe kierunki uruchamiane są - oprócz Katowic - także z Krakowa i Poznania.

Ryanair jest największym europejskim przewoźnikiem lotniczym, z liczbą pasażerów w tym roku rzędu 168 mln, która - jak szacują przedstawiciele linii - w ciągu najbliższych czterech lat ma wzrosnąć do 225 mln. Przewoźnik jest obecny na 235 lotniskach w 37 krajach, ma 90 baz i 565 samolotów, które latają w 2,4 tys. kierunkach.

Z lotniska Katowice w styczniu br. skorzystało ponad 260 tys. pasażerów, w tym ponad 60 tys. w segmencie czarterów. Styczniowy wynik to 92 proc. ruchu z rekordowego dotąd stycznia 2020 r., kiedy Katowice odprawiły 290 tys. podróżnych. To jednocześnie najlepszy do tej pory styczniowy wynik czarterów na katowickim lotnisku. Poprzedni rekord tego miesiąca, z ub. roku, wynosił 50 tys. podróżnych.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl