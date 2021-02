Lotnisko Katowice: wkrótce połączenia czarterowe do Dubaju i na Dominikanę

Od niedzieli 21 lutego biuro podróży TUI wznowi połączenia czarterowe z lotniska Katowice do Dubaju; od 3 marca ten sam operator uruchomi dalekodystansowe połączenie do Punta Cany na Dominikanie – poinformowało w środę katowickie lotnisko.

To kolejne w ostatnich dniach informacje o nowych połączeniach dalekodystansowych z Katowice Airport. 11 lutego lotnisko podało, że od końca lutego dwa dalekodystansowe czartery z Katowice Airport uruchomi biuro Rainbow Tours: do Meksyku i na Dominikanę.

Połączenia te będą pierwszymi wykonywanymi samolotem szerokokadłubowym z Katowic od wiosny 2019 r., kiedy z połączenia na Dominikanę wycofała się firma TUI (było to pierwsze czarterowe połączenie dalekodystansowe z polskich lotnisk regionalnych.

Wówczas biuro TUI latało na Dominikanę Boeingiem 767 spółki TUI fly Netherlands. Teraz zarówno biuro Rainbow, jak i TUI, w swoich połączeniach dalekodystansowych mają korzystać z Boeinga 787 Dreamliner Polskich Linii Lotniczych LOT, który ma być bazowany na katowickim lotnisku.

Jak poinformował PAP w środę Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, połączenia TUI do Punta Cany wystartują 3 marca br. i mają być obsługiwane co 10 lub 11 dni do końca maja br. Kierunek TUI z Katowice Airport do Dubaju ma być obsługiwany od 21 lutego br. raz w tygodniu Boeingiem 737-800 linii lotniczej Enter Air.

"Obserwujemy duży wzrost zainteresowania egzotycznymi podróżami wśród Klientów TUI, stąd też decyzja o poszerzeniu oferty wylotów z lotniska w Katowicach na najbliższe miesiące" - powiedział cytowany przez Adamczyka prezes TUI Poland Marcin Dymnicki.

"Fakt, że TUI w trakcie największego kryzysu w historii branży lotniczej zdecydowało się zaoferować wakacje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Dominikanie z wylotem z Katowice Airport świadczy o potencjale czarterowym pyrzowickiego lotniska" - ocenił również cytowany prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"Warto podkreślić, że w przypadku Pyrzowic TUI jest pionierem bezpośrednich dalekodystansowych połączeń czarterowych, obsługiwanych samolotem szerokokadłubowym. W lipcu 2016 r. biuro, jako pierwsze w historii, zdecydowało się na uruchomienie tego typu połączenia z Katowice Airport. Podobnie jak i teraz, także wtedy była to Punta Cana w Dominikanie" - przypomniał Tomasik.

Zaznaczył, że lotnisko od lat konsekwentnie stawia na rozwój segmentu przewozów czarterowych, co procentuje w trudnym dla branży czasie pandemii. "Ściśle współpracujemy z biurami podróży, dbamy także o rozwój infrastruktury portu, bo obsługa ruchu czarterowego wymaga między innymi odpowiedniej liczby miejsc postojowych" - podkreślił Tomasik.

W ostatnich dniach władze Katowice Airport podały, że niezależnie od ruchu czarterowego spodziewają się uruchomienia wiosną i latem tego roku blisko 70 połączeń regularnych. Nieliczne z nich funkcjonują już obecnie, większość powinna pojawić się z końcem marca br.; kolejne spodziewane są m.in. w maju i czerwcu.

Katowickie lotnisko należy do największych regionalnych portów lotniczych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln podróżnych, jednak ze względu na pandemię koronawirusa, w ub. roku ich liczba wyniosła 1,44 mln.

Katowice Airport jest krajowym liderem w przewozach czarterowych i regionalnym w przewozach cargo.