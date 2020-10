Lotnisko Katowice z 46 kierunkami w zimowym rozkładzie lotów

46 kierunków zawiera zimowy rozkład lotów z lotniska Katowice – podały w piątek służby prasowe tego portu lotniczego. W warunkach pandemii wprowadzany od niedzieli tegoroczny rozkład zimowy jest ograniczony wobec poprzednich sezonów, np. rok temu lotnisko oferowało 64 kierunków.

Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w zimowym rozkładzie lotów, który zacznie obowiązywać od 25 października br. do 27 marca 2021 r., z Pyrzowic dostępnych będzie 46 tras w ruchu regularnym i czarterowym na 42 lotniska w 18 państwach.

Połączenia regularne oferować będzie czterech przewoźników: Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT, Ryanair i Wizz Air. W sprzedaży dostępne są 33 trasy zagraniczne do 14 państw oraz jedno połączenie krajowe.

Najbogatszą siatkę połączeń deklaruje Wizz Air: 24 kierunki. Z tej liczby loty do 11 miast realizowane będą od początku obowiązywania rozkładu zimowego (Eindhoven, Malta, Dortmund, Kolonia/Bonn, Oslo-Torp, Sztokholm-Skavsta, Lwów, Bristol, Doncaster, Londyn-Luton i Rzym).

Na 12 trasach zawieszonych ze względu na pandemię, polecieć będzie można od listopada lub grudnia br. W niedzielę 22 listopada Wizz Air planuje wznowić loty do Liverpoolu, 14 grudnia na Teneryfę, do Reykjaviku, Tel Awiwu, Stavanger i Odessy, a 15 grudnia do Barcelony i Bergen. 16 grudnia przewoźnik zamierza reaktywować trasy do Larnaki i Kijowa, dzień później do Mediolanu-Bergamo, a 20 grudnia na Fuerteventurę. Ponadto na 17 listopada br. zaplanowano inaugurację nowej trasy do Abu Zabi.

Ryanair w sezonie zimowym planuje oferować z Pyrzowic 8 kierunków: Londyn-Stansted, Birmingham, Edynburg, Manchester, Cork, Dublin, Dortmund i Kolonię/Bonn. 1 marca 2021 r. z połączeniem do Frankfurtu chce wrócić Lufthansa; od 29 marca linia planuje też reaktywować połączenie do Monachium. PLL LOT w rozkładzie zimowym zaplanowały 13 rotacji tygodniowo do Warszawy.

Biura podróży udostępniają z Pyrzowic 12 kierunków czarterowych do pięciu państw. Najbogatsza oferta dotyczy Wysp Kanaryjskich: Fuerteventury, Lanzarote, Gran Canarii, Teneryfy i La Gomery. Cztery kurorty z wylotem z Pyrzowic dostępne są w Egipcie: Hurghada, Sharm El Sheikh, Marsa Alam i Taba. Klienci biur podróży mogą też polecieć z Katowic do tureckiej Antalyi oraz na Zanzibar i portugalską Maderę.

"Pomimo trwającej pandemii koronawirusa i wynikającej z niej dużej niepewności dla branży lotniczej, przewoźnicy, jak i biura podróży, starają się dostarczyć maksymalną możliwą ofertę lotów oraz zagranicznych wakacji" - ocenił prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

"W sytuacji największego kryzysu w historii lotnictwa cywilnego, nie jest to zadanie proste. (…) 46 tras w ofercie pyrzowickiego lotniska w sezonie zima 2020/2021 to dobry wynik. Oczywiście po doświadczeniach ośmiu miesięcy pandemii, zdajemy sobie sprawę z tego, że zimowa siatka połączeń może podlegać zmianom ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną" - zastrzegł prezes GTL.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z siatki jego połączeń skorzystało rekordowe 4,84 mln podróżnych. Kryzys branży lotniczej wywołany pandemią wymusił konieczność weryfikacji prognoz. Niedawno władze Katowice Airport szacowały, że w 2020 r. z tego lotniska skorzysta o ponad połowę mniej podróżnych niż w 2019 r.