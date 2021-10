Lotnisko Katowice z 56 kierunkami w zimowym rozkładzie lotów

62 trasy do 56 lotnisk zawiera zimowy rozkład lotów z lotniska Katowice – podały w piątek służby prasowe tego portu lotniczego. Mimo warunków pandemii wprowadzany od niedzieli tegoroczny rozkład zimowy zawiera rekordowe dotąd w Katowicach w tym okresie 22 kierunki czarterowe.

Jak poinformował w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, w zimowym rozkładzie lotów, który zacznie obowiązywać od 31 października br., z Pyrzowic dostępne będą 62 trasy w ruchu regularnym i czarterowym na 56 lotnisk w 28 państwach.

Połączenia regularne oferować będzie czterech przewoźników: Lufthansa, Polskie Linie Lotnicze LOT, Ryanair i Wizz Air. W sprzedaży dostępnych jest 39 tras zagranicznych do 16 państw oraz jedno połączenie krajowe.

Najbogatszą siatkę połączeń regularnych deklaruje Wizz Air: 22 kierunki. Samoloty węgierskiego przewoźnika obsłużą loty do 13 państw, to jest do Wielkiej Brytanii (Bristol, Doncaster-Sheffield, Liverpool - loty do 7 listopada br., potem przerwa do 16 grudnia, Londyn-Luton), Hiszpanii (Barcelona, Fuerteventura, Teneryfa), Ukrainy (Kijów-Żuliany, Zaporoże, Lwów - od 17 grudnia br.), czy Niemiec (Dortmund, Kolonia-Bonn).

Wizz Air będzie też latał Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj), Włoch (Mediolan-Bergamo, Rzym-Ciampino - od 16 grudnia br.), Gruzji (Kutaisi), Szwecji (Sztokholm-Skavsta - loty do 14 listopada br., potem przerwa do 29 marca), Norwegii (Oslo-Torp), Holandii (Eindhoven), na Islandię (Keflavik), Cypr (Larnaka) oraz na Maltę,

Ryanair w sezonie zimowym planuje oferować z Pyrzowic 8 kierunków: Londyn-Stansted, Birmingham, Edynburg, Manchester, Cork, Dublin, Dortmund i Kolonię/Bonn. 1 marca 2021 r. z połączeniem do Frankfurtu chce wrócić Lufthansa; od 29 marca linia planuje też reaktywować połączenie do Monachium. PLL LOT w rozkładzie zimowym zaplanowały 13 rotacji tygodniowo do Warszawy.

Biura podróży udostępniają z Pyrzowic 22 kierunki czarterowe do 14 państw. Najwięcej połączeń - cztery - będzie dostępnych do Egiptu (Hurghada, Marsa Alam, Sharm El Sheikh, Taba) oraz Hiszpanii (Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Teneryfa).

Dwie trasy będą obsługiwane do Dominikany (Punta Cana, Puerto Plata) oraz do Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj, Fudżajra - inauguracja 12 stycznia 2022 r.). Jeden kierunek będzie dostępny do Turcji (Antalya), Portugalii (Madera), Wysp Zielonego Przylądka (Amilcar Cabral), Omanu (Salalah), Tanzanii (Zanzibar), Tajlandii (Bangkok - inauguracja 22 listopada br.), Meksyku (Cancun), Kenii (Mombasa), Maroka oraz na Kubę (Varadero - inauguracja 27 listopada br.).

"Mamy nadzieję, że sezon zimowy przebiegnie bez poważnych turbulencji i przewozów lotniczych nie dotkną żadne większe obostrzenie związane z czwartą falą pandemii koronawirusa" - ocenił prezes zarządzającego katowickim lotniskiem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik.

Jego zdaniem ostrożny optymizm widać u przewoźników. W sezonie zimowym PLL LOT zwiększą do 19 tygodniowo liczbę rotacji pomiędzy Pyrzowicami a Warszawą. Podobnie Lufthansa częściej, niż w sezonie letnim, będzie latać pomiędzy Katowicami a Frankfurtem.

Katowickie lotnisko szczyci się najsilniejszą wśród polskich lotnisk pozycję w segmencie przewozów realizowanych na zlecenie biur podróży. Po dziewięciu miesiącach br. czartery mają 65 proc. udziału w całości tamtejszego ruchu pasażerskiego.

"Siatka połączeń czarterowych w sezonie zimowym 2021/2022 to najmocniejsza oferta w tym okresie roku w historii Pyrzowic. Pandemia pokazała, że w Katowicach jest spory potencjał na realizację dalekodystansowych bezpośrednich połączeń czarterowych. Wiedzieliśmy o tym, dlatego m.in. projektując rozwój infrastruktury zdecydowaliśmy się wybudować nową drogę startową o długości 3,2 km" - zaznaczył Tomasik.

Obecnie katowickie lotnisko prognozuje, że w trakcie dwóch ostatnich miesięcy 2021 r. z jego siatki połączeń skorzysta około 400 tys. podróżnych i ten rok zamknie z wynikiem około 2,4 mln pasażerów, czyli porównywalnym do 2010 r. "Stabilny sezon zimowy może być dobrym punktem wyjście dla rozpoczęcia popandemicznego procesu odbudowy ruchu pasażerskiego, który, mamy nadzieję, nastąpi w przyszłym roku" - podkreślił szef katowickiego lotniska.

Katowice Airport należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2019 r. z jego siatki połączeń skorzystało 4,84 mln pasażerów, w tym ponad 2 mln w ruchu czarterowym. Prognoza na 2020 r. zakładała przewiezienie 5,5 mln osób, jednak ze względu na pandemię było to 1,44 mln pasażerów. Lotnisko jest krajowym liderem w segmencie przewozów czarterowych i regionalnym w zakresie cargo.

