Lotnisko Kraków Airport obsłużyło w sierpniu ponad 913,2 tys. pasażerów

Ponad 913,2 tys. pasażerów obsłużyło w sierpniu lotnisko Kraków Airport. Było to o 11 proc. więcej w stosunku do sierpnia 2019 r. i o 17 proc. więcej w stosunku do sierpnia 2022 r. Łącznie od początku roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało ponad 6,2 mln osób.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek ocenił, że w kolejnych miesiącach tego roku ruch na lotnisku dynamicznie wzrasta i przekroczył zakładane przez zarząd portu prognozy.

"Jest szansa, że jeszcze w tym roku powitamy 9-milionowego pasażera"- zapowiedział Włoszek. Byłby to rekord i pierwszy raz kiedy krakowskie lotnisko przekroczyło próg 9 mln obsłużonych pasażerów w ciągu roku.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2022 r. lotnisko obsłużyło blisko 7,4 mln pasażerów; był to drugi wynik w jego historii. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów przewoźnicy operujący z krakowskiego lotniska oferują 145 połączeń do 107 miast w 33 krajach.

W jakim wieku emerytura? Czy stary spór wróci ze zdwojoną siłą? Zobacz naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl