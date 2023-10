Lotnisko Kraków Airport obsłużyło we wrześniu blisko 884,4 tys. pasażerów

Prawie 884,4 tys. pasażerów obsłużyło we wrześniu lotnisko Kraków Airport. Było to o 9 proc. więcej w stosunku do września 2019 r. i o 23 proc. więcej w stosunku do września 2022 r. Łącznie od początku roku z usług krakowskiego lotniska skorzystało blisko 7,1 mln osób.

Prezes Kraków Airport Radosław Włoszek komentując w poniedziałek wrześniowe wyniki wskazał, że władze portu są bardzo usatysfakcjonowane letnim ruchem pasażerskim.

"Lato 2023 to dla naszego lotniska niezwykle istotne osiągnięcia w budowie oferty połączeń lotniczych w dwóch aspektach - przede wszystkim odbudowaliśmy mapę połączeń sprzed pandemii, a ponadto przyjęta strategia rozwoju siatki połączeń Kraków Airport, uwzględniając ciągle zmieniające się otoczenie i oczekiwania klientów, pozwoliła nam na wejście na nieobsługiwane do tej pory rynki" - wyjaśnił Włoszek.

W okresie wakacyjnym - przypomniał prezes Kraków Airport - w gronie 23 linii lotniczych operujących z lotniska wakacje pojawili się nowi przewoźnicy: Turkish Airlines, Sun Express, Air Dolomiti, Air Serbia, Pegasus Airlines.

Dużą popularnością wśród pasażerów cieszyły się połączenia do Stanów Zjednoczonych realizowane przez PLL LOT do Nowego Jorku i Chicago. Pasażerowie mogli udać się regularnymi liniami na wypoczynek także m.in. do Turcji, Włoch, Hiszpanii czy Czarnogóry. Wśród najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych były: Antalya, Rodos, Malaga, Warna, Zadar, Dubaj, Nicea, Malta, Katania.

W wakacje z Krakowa oferowanych było ponad 150 regularnych połączeń, w tym 7 krajowych, w większości oferowanych przez PLL LOT do: Bydgoszczy, Gdańska, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy, Zielonej Góry.

Prezes krakowskiego lotniska zaznaczył, że po udanym sezonie letnim cała branża lotnicza przygotowuje się już do wdrożenia pod koniec października jesienno-zimowej siatki połączeń.

Według niego wyzwaniem, które stoi przez krakowskim lotniskiem jest nie tylko budowa zdywersyfikowanej oferty połączeń lotniczych, ale również stałe podnoszenie jakości usług i bezpieczeństwa pasażerów poprzez nowe innowacyjne rozwiązania i inwestycje.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2022 r. lotnisko obsłużyło blisko 7,4 mln pasażerów; był to drugi wynik w jego historii. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.