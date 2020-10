Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się do funkcjonowania w „żółtej strefie”

Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się do funkcjonowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w „żółtej strefie”, jaką od soboty będzie objęty teren całego kraju. Zmniejszy się m.in. liczba osób mogących przebywać w restauracjach i salonie Business Lounge.

Jak przypominają przedstawiciele portu, wprowadzenie "strefy żółtej" na terenie lotniska nie skutkuje zaostrzeniem restrykcji wobec osób wchodzących do budynku terminalu pasażerskiego i nie ma również bezpośredniego wpływu na ograniczenie siatki połączeń wykonywanych z Kraków Airport.

Rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince poinformowała w piątek, że obecnie, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wszystkim pasażerom przy wejściu do terminalu mierzona jest temperatura, a w budynku oraz na pokładach samolotów obowiązkowe jest noszenie maseczek.

Podróżni zobowiązani są do utrzymania dystansu sanitarnego, wynoszącego co najmniej 1,5 metra. W związku z tym w całym terminalu znajdują się oznaczenia pomagające zachować taki dystans między wszystkimi użytkownikami.

"Od najbliższej soboty obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy także miejsc na terenie całego lotniska, tj. również parkingach oraz drogach prowadzących do terminalu. Niezmiennie obowiązek taki utrzymany zostaje w środkach komunikacji publicznej, z których korzystają pasażerowie jadący z i do lotniska" - zaznaczyła Vince.

W terminalu ogólnie dostępne są także stacje umożliwiające dezynfekcję dłoni, jak również maseczkomaty pozwalające na zakup niezbędnych środków ochrony osobistej.

Od soboty liczba korzystających osób z lokali gastronomicznych na terenie Kraków Airport zostanie ograniczona zgodnie z limitem 1 osoby na 4 m kw. powierzchni restauracji. W salonie Business Lounge będzie odpowiednio zmniejszona liczba miejsc siedzących dla pasażerów.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt był zamknięty od połowy marca do 1 czerwca. Od tego czasu na lotnisko z miesiąca na miesiąc wracają pasażerowie - o ile w czerwcu było ich 14,4 tys., to we wrześniu już ponad 247 tys.