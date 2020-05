Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się na przyjęcie pasażerów od 1 czerwca

Lotnisko Kraków Airport przygotowuje się do wznowienia ruchu pasażerskiego, zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi. Nastąpi to od 1 czerwca, kiedy – jak zapowiadają PLL LOT – przewoźnik zacznie latać do Warszawy i Gdańska.

Od 1 czerwca samoloty narodowego przewoźnika będą latać z Krakowa do Warszawy dwa razy dziennie i do Gdańska raz dziennie, przez siedem dni w tygodniu.

"Ogromną uwagę poświęcamy obecnie na przygotowanie lotniska do wznowienia ruchu pasażerskiego, zgodnie z nowymi wymogami sanitarnymi, które obecnie są przygotowywane do wdrożenia na wszystkich lotniskach" - poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka Kraków Airport Natalia Vince.

Jak podkreśliła, władze lotniska przygotowując się do jego ponownego uruchomienia, są w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury, Wojewodą Małopolskim i jednostkami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Urzędem Lotnictwa Cywilnego.

Na krakowskim lotnisku - poinformowała rzeczniczka - został powołany specjalny zespół, którego celem jest stały monitoring obecnej sytuacji, przygotowanie oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa podróżnych, użytkowników i pracowników lotniska.

Zapowiedziała, że w chwili, gdy zostanie wznowiony ruch pasażerski zmienią się dotychczas znane procedury. W niektórych miejscach na lotnisku, będzie zachodzić konieczność zachowania dystansu sanitarnego między pasażerami, każdy podróżujący będzie musiał nosić maseczkę, ogólnie dostępne na naszym terminalu są także środki dezynfekujące.

"Zainstalowaliśmy kamery termowizyjne, które będą mierzyć temperaturę. Nacisk położony również zostanie na dezynfekcję samego budynku terminala oraz zlokalizowanej w nim infrastruktury" - zaznaczyła Vince.

Zgodnie z nowymi zasadami do terminalu pasażerskiego będą mogli wejść pracownicy i współpracownicy oraz podróżni za okazaniem karty pokładowej.

W Kraków Airport w szczególności zalecane będzie także korzystanie z uruchomionych w lutym tego roku punktów samodzielnego nadania bagażu. "Usługa self-service bag drop (SBD) jest najnowocześniejszą formą nadawania bagażu przez pasażera, co oszczędza czas czekania w kolejce, ale także pozwalają zachować dystans oraz ograniczyć kontakt z personelem lotniska" - wyjaśniła przedstawicielka lotniska.

"W Kraków Airport czekamy na rozpoczęcie procesu wdrożenia biometrycznych bramek ABC wykorzystywanych do automatycznej odprawy osób, posiadających biometryczny paszport. To kolejne usprawnienie obsługi podróżnych i ułatwienie pracy służbom na lotnisku" - dodała.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym. W ubiegłym roku przyjął ponad 8,4 mln podróżnych. Z powodu epidemii koronawirusa obiekt jest zamknięty od połowy marca i nie przyjmuje pasażerów.