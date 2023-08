Lotnisko Kraków-Balice obsłużyło w lipcu o 17 proc. więcej osób niż w przedpandemicznym lipcu 2019

Prawie 919 tys. pasażerów skorzystało w lipcu br. z usług Kraków Airport. To o 17 proc. więcej w stosunku do przedpandemicznego lipca 2019 r. i o 23 proc. więcej w stosunku do analogicznego miesiąca ub.r. Łącznie od początku roku lotnisko Kraków-Balice obsłużyło blisko 5,3 mln osób.

Jak podkreślił we wtorek prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, zarówno frekwencja uzyskana w lipcu, jak i od początku roku, to najlepsze wyniki dla tych okresów w historii krakowskiego lotniska.

"Dla nas każdy rekord jest motywacją do dalszej pracy. Pracujemy nie tylko nad ofertą połączeń lotniczych, ale również rozwijamy strefę komercyjną" - wskazał prezes portu lotniczego.

Wśród nowości, z których pasażerowie mogą korzystać w strefie komercyjnej lotniska, wymienił uruchomienie w ostatnich dniach sklepu sieci Victoria's Secret, restauracji Sky Lounge oraz lodziarni GoodLood.

Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków-Balice jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W 2022 r. lotnisko obsłużyło blisko 7,4 mln pasażerów; był to drugi wynik w jego historii. Rekord na poziomie 8,4 mln podróżnych ustanowiono w ostatnim przed pandemią 2019 r.

W obowiązującym letnim rozkładzie lotów przewoźnicy operujący z krakowskiego lotniska oferują 145 połączeń do 107 miast w 33 krajach.

